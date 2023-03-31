韓國男星朴在敏與美女主持直播節目突「狂流鼻血」　專業反應獲讚

韓國男星朴在敏為首爾大學出身，擁有演員、解說員、翻譯、教授和主播等身分，多技傍身受封「萬能鑰匙」，而他面對突發事件也處變不驚，直播時鼻血直流也冷靜應對。



朴在敏今（30）日早上主持直播節目《值得試試的早晨M&W》，當搭檔主持李芝妍在為第一階段節目收尾時，朴在敏一邊鼻孔突然噴血。

淡定拿紙巾擦鼻血 獲讚應對方法專業（點擊放大瀏覽）：

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但他面不改色，還跟隨着李芝妍話語低頭打招呼，接着又轉身向一旁的嘉賓鞠躬致意，鼻血更是持續湧出滴到下巴上，等轉回正面鏡頭後李芝妍發現朴在敏流鼻血則詢問「沒事嗎」，朴在敏則淡定拿起衛生紙擦鼻血。

該畫面被網友分享到Twitter上，已有上萬人瀏覽，網友直呼「唉唷～他還好嗎」，也有網友讚朴在敏很冷靜。

而因《值得試試的早晨M&W》屬於直播節目，朴在敏後續在鼻血未停的情況下以衛生紙塞住鼻孔主持，還自嘲要好好注意身體才能保住主持之位，也讓網友讚應對很專業。

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