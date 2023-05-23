韓國掀「外賣乞討潮」？用戶各種理由要求賒數　小店感困擾

現代愈來愈多人選擇使用外送平台，提供便利、多元的餐點選擇，平台勞動權益也成為這個「外送時代」的重要社會議題。



不過便利遭濫用時，就失去原本的意義，近期韓國出現了一股「外送乞討」風潮，利用打同情牌的招式，要求延後支付餐點費用，令許多小本經營的店家深感困擾。

一篇暖心文章反掀「乞食」風潮 濫用備註系統店家紛中招（點圖了解更多）：

+ 12

根據《朝鮮日報》報道，這可能是因為韓國網絡上先前曾出現過類似內容的「暖心」文章，一名未婚懷孕的女子訂餐時要求賒帳至下周末，結果老闆最後真的收到錢，還問女子有沒有意願來餐廳上班。

結果其他訂餐顧客仿效這個方法要求賒帳，不過有業者就留言說，之前被用這種方法騙過錢，「說過幾天後就會付帳的人，過了一年多還在用同樣的話術騙賒帳」。有店家表示，媒體將好心前述事例包裝成善行，卻出現了大量乞丐，直呼這是「新型乞討」。

據悉，有不少民眾在看到暖心故事後有樣學樣，在外送平台選擇貨到付款的方式後，利用備註向餐廳說明，「老闆，真的很抱歉，因為我從昨天開始就沒吃飯了。不介意的話，錢明天就到，明天轉錢給您」、「已經好幾天沒吃飯」、「老婆懷孕，三天沒吃飯」。

【延伸閱讀】外賣員最愛「呢3種客人」 行家超認同：3樣做到1樣已心存感激（點擊放大瀏覽）：

+ 9

每一則都是自稱處境艱難，問可否延後付款，若老闆不同意就取消交易，有些店家好心出餐後卻在約定好的日子遲遲等不到匯款，才驚覺自己被騙。

報道指出，如果通過外送APP等線上方式訂餐後習慣性地不支付餐費，將以詐騙嫌疑受刑事處罰。

事實上，釜山地方法院4月刑事單獨6庭就曾對一名以類似手法進行詐騙54次「免費餐點」的男性被告，判處4個月有期徒刑、500萬韓元賠償。

延伸閱讀：

陸名校理工班「唯一女生」奪選美冠軍 霸氣稱要打破偏見

【本文獲「TVBS」授權轉載。】