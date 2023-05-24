謝鋒履新｜中美解凍不易？美媒：中方存憂慮　至少兩問題待解決

中國新任駐美國大使謝鋒5月24日抵美履新。美國總統拜登（Joe Biden）認為兩國關係很快解凍，但謝鋒說當前中美關係遭遇嚴重困難。美媒24日引述匿名中國外交官稱，中方對兩國關係還存在憂慮，根據報道，中方認為至少有兩個問題尚待美方解決，即氣球風波與有關「非法警察站」的指控。



根據美國全國廣播公司（NBC），中國某些外交官員對中美關係的看法比謝鋒發表更悲觀，中方外交官員舉出至少2個例子，說明中方對美方還有什麼憂慮。

報道指，其中一個憂慮是，美國聯邦調查局（FBI）正對遭美國擊落的中國氣球展開調查，私底下，中方官員擔心公布調查結果可能迫使中方或美方尷尬地取消另一場中美元首通話或會面。

匿名的中國外交官員指，另一個憂慮是，美方錯誤地指控中國在紐約和全球其他地方營運「非法警察站」。除美國外，加拿大、英國、德國和荷蘭也在展開類似的調查。

中方多次表明立場，稱根本不存在所謂的海外警察站，有關機構從事的活動是協助新冠疫情期間無法回國的中國公民辦理中國駕駛證期滿換證體檢服務，根本不是所謂的警察站或警察服務中心。

報道又指，這位匿名的中國外交官員似乎排除了拜登與習近平在短期內通話的可能性。