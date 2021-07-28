謝鋒王毅同舍曼激烈交鋒　兩大清單三大底線是破冰的開始

中國外交部副部長謝鋒7月26日上午同美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）舉行了會談，7月26日下午中國外長王毅會見了舍曼。至此舍曼的訪華行程宣告結束。

舍曼7月26日離開中國之前發表Twitter推文暗示此訪雙方分歧嚴重。她稱，「開放式溝通——即使我們意見不一致——對外交至關重要。我們將繼續敦促中國尊重國際規範及其國際義務。」

Open communication – even when we disagree – is critical to diplomacy. We will continue to press the PRC to respect international norms and its international obligations. https://t.co/M5oGHKRdAw — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) July 26, 2021

根據美國官員的說法，台海、香港、新疆等敏感議題全提及，舍曼在與中國官員進行坦率的討論，是「專業」以及「直接」的。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）美東時間7月26日在記者會上說，「在本次（中美天津）會談中並沒有談到，那（習拜會）也不是本次會談的目的。」

而與此同時，充斥中文媒體的關於中美天津會談的報道，是謝鋒斥責美國壞事做絕好處佔盡，以及王毅亮明中方三大底線。火藥味十分濃厚。

整體看，中美不歡而散，首腦會談斡旋毫無進展，說天津會談是第二場中美阿拉斯加會談毫不過分。

In my meeting with PRC Foreign Minister Wang Yi today, I spoke about the United States』 commitment to healthy competition, protecting human rights and democratic values, and strengthening the rules-based international order that benefits us all. pic.twitter.com/dAVK5thO01 — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) July 26, 2021

但值得注意的是，此次中美接觸並非全面利空。

雖然舍曼敏感問題全部提及，但她此行並非只是為了就敏感問題和中國交涉。中國外交部7月26日上午發布了謝鋒同舍曼會談的新聞通稿，通稿稱，雙方還就氣候變化、伊朗核問題、朝鮮半島、緬甸、禁毒等各自和共同關心的議題深入交換了意見。從這一表述可以看出，美方尋求在國際問題上同中國合作。

謝鋒說，美方不能一方面打壓遏制中國，另一方面又指望中方在熱點問題上給予無條件合作。意思是中國的配合是有條件的。

中國外交部7月26日晚發布了王毅會見舍曼的新聞通稿，通稿最後一句提到雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。這也說明舍曼此行並非只談了中美關係，涉及的還有國際問題。

舍曼會談後接受美國媒體採訪時說，她和中國官員就一些有分歧的議題展開了坦誠的對話，列出了一個美國關心的問題的清單，包括新疆、香港、台灣、南海等問題。美國國務院聲明指，他們討論了如何為負責任地管理兩國關係設定條件。

中美並沒有不可以合作的空間和領域。當中方明言不會無條件合作，且向美方提出兩份問題清單時，當美國也提出問題清單，並試圖同中國討論如何管理兩國關係時，距離中美雙方達成合作共識就已經不遠。

中美天津會談現場：

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舍曼此次訪華是拜登（Joe Biden）上台後美國外交官員首次訪華，中美關係仍然處於互相探底的階段。謝鋒在會晤舍曼時，對拜登上台後釋放的一系列信號逐一進行了回應。尤其重要的是謝鋒稱美方的「競爭、合作、對抗」三分法就是遏制打壓中國的「障眼法」。對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。

王毅同舍曼會談時，言論有兩大重點，一是亮明中方三大底線，第一，美國不得挑戰、詆譭甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。第二，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。

二是闡明中方戰略意圖。王毅強調，「我要清晰、明確地告訴美方，中國的發展振興有着巨大內生動力，是歷史演變的必然趨勢。」



他說：「我也要清晰、明確地告訴美方，中國將繼續堅持走和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，絕不會走國強必霸的老路，願與世界各國包括美國在內實現共同發展、共同繁榮。」



他又指出：「我還要清晰、明確地告訴美方，中國發展的目的是為全體中國人民謀幸福。中國的發展不是要挑戰美國，也不是為了取代美國。」

舍曼在天津入住濱海一號酒店：

如果說謝鋒出面同舍曼會談，重在回應美方，那麼王毅會見舍曼則重在闡述中方立場和底線。

通過此次接觸，中國對拜登政府的看法、中國的立場、中國的底線、中國的具體要求，已經非常清晰，中方又將球踢回了美國。相信舍曼回國後，美國會有進一步的研判。這將為中美關係下一步發展奠定基礎。