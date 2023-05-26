黎巴嫩「蜘蛛俠」硬撐30秒墮樓亡！原以為笨賊玩命 真相逆轉
撰文：ETtoday
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黎巴嫩薩布拉地區近日一名男子拉住電線強撐在公寓外牆，過程中還用腳勾住窗戶，最後不慎墮樓身亡。影片瘋傳後，當地多家媒體以「蜘蛛俠竊賊」稱呼他，不過後續卻發現他其實不是小偷。
該段影片近日在Twitter上瘋傳，畫面中可見，該男用一條黑色電線勾住建築外的凸起物，再用雙手拉著線，腳踩外牆的方式移動。（點圖放大逐格睇👇👇👇）
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該男接著將右腳勾在窗戶的凹陷處來支撐，引來該戶住戶探頭觀望，結果該男疑似一瞬間沒踩穩，他用力想移動後就不慎墮樓，當時圍觀的民眾都嚇得驚聲尖叫。
影片最初曝光時，當地媒體都用「蜘蛛人小偷」等語來稱呼他，網友也猜測他可能是偷情被發現，臨時要跑走才出此下策。不過當地媒體《ALHADEEL MAFAZINE》報導指出，該男其實住在這棟公寓，他當時這麼做是想修理被切斷的電線，結果不幸喪命。
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