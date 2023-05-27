金正恩頻攜女兒金朱愛露面　韓專家：或為她接班鋪路

朝鮮領導人金正恩之女金朱愛（又譯金主愛）2022年11月首次亮相後，頻頻隨父現身軍事現場指導活動，外界更多次傳出她是他「欽點」接班人。韓媒5月26日引述專家稱，金正恩現時或僅在為她接班鋪路。



韓聯社26日引述韓國統一研究院院長高有煥稱，金正恩可能並未將金朱愛視為正式繼任者，現時僅在為此鋪路，並非正視她為接班人。

他稱，金朱愛是否接班人，要有待正式公布才能確認，但可認為她已位列候選名單。

高有煥稱，金正恩頻繁帶同女兒露面，類似之前的「金日成-金正日模式」。已故朝鮮第二代領導人金正日正式成為接班人之前，很早就參與軍事指導活動，並在1964年大學畢業後進入政治局工作，直至金日成離世。

他又稱，金朱愛較可能是金正恩的長女。

朝鮮政府2022年11月19日對外提供首度公布金正恩帶金朱愛視察火星-17型導彈11月18日試射的照片，此後公開亮相次數增加。有聲音認為這是朝鮮為金家第4代接班做準備。

《每日朝鮮》（Daily NK）10日報道稱，金朱愛在成為正式繼任人仍有不少障礙，推測金正恩多次帶她現身公開場合，是為確立領導人繼承制度奠定基礎，而這一制度現時仍在不斷變化。

進行有關報道的Daily NK是韓國的一份網上報刊，總部設在首爾，至少部份經營者是脫北者。它通過網上、西方遊客、脫北者以及消息人士報告在朝鮮的新聞進行報道。網站在美國、歐洲及韓國都有職員。它的行政總裁是Chad O’Carroll，是一名專門從事報道及研究朝鮮事務的記者。他以韓國首爾為基地。

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