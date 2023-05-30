中國C919成功了　日本MRJ卻夢碎了　日本網民：為什麼？

中國商用飛機C919正式就航，成為繼ARJ21後又一架成功商業就航的國產噴射客機。C919的成功成為世界的焦點，也讓一些國家——日本投來了羡慕的目光。



在C919和ARJ21正在研發的同時，日本也正在研製他們的客機：MRJ。MRJ是三菱在戰後再一次研發客機的嘗試，目的是建造一架與ARJ21相同，載客量70至90人的小型客機，作為內陸穿梭之用。

研發在2008年開始，期間取得不少進展。MRJ在2015年11月成功試飛，獲得了日本國內及國外航空公司共400張的訂單。2018年客機已幾乎設計製作完成，進入最後的安全審查及認證階段，但過程比出現困難，客機交付日多次延期。儘管三菱一度把客機改名為SpaceJet（MSJ）試圖重新出發，但最終還是在2023年2月宣布擱置項目，MRJ胎死腹中。

圖為2018年7月，一部C919客機從位於中國上海的總裝線起飛，降落在山東的一個機場。（Getty）

在C919正式就航的新聞報道後，不少日本網民感嘆為何中國能夠成功，自己的MRJ卻失敗，其中一人在《讀賣新聞》相關報道下留言：「這對日本來說是個令人憤概的消息。」

據日本當時的報道，MRJ在取得適航認證上遇上很大困難。這並不是因為客機設計問題或發現缺憾，而是因為要根據美國聯邦航空總署（FAA）的規則進行。

日本有自己的航空法及適航規則，儘管內容與目前國際標準，即美國FAA的要求幾乎一模一樣，但審查必需由美國進行。據悉三菱2016年把MRJ的設計及各項文件提交FAA後被駁回，稱MRJ的設計不為FAA所接受。

三菱意識到要取得認證困難後採取了一系列措施，包括聘請外國工程師和有經驗的人士協助研發，但都以失敗告終。隨著時間的推移，認證工作變得更加嚴格，過去合格的設計在今天會被評為不可接受。

結果就是三菱發覺他們要更過超過900件的零件設計，以滿足FAA的要求，而這需要龐大的時間與人力物力。最終三菱決定放棄，這個被視為日本人的驕傲，重投民航客機製造事業的目標最終夢碎。

圖為2015年8月，MRJ在名古屋機場準備試飛。（Wikipedia）

與之比較之下，C919並未有取得FAA認證，未取得FAA或歐盟航空安全總署（EASA）的認證，意味飛機無法在美國及歐盟國家飛行。不過這並不代表中國製客機不安全，因C919依然需要通過中國民用航空局（CAAC）的認證，而CAAC與EASA及FAA簽署了相互承認認證的協議，雙方的標準理論是一致的。

事實上C919打從一開始就沒有先取得FAA認證的目標，中國商用飛機的目標是以國內飛行作為起點，外界認為C919未來還是希望會取得FAA的認證，因為這才能讓C919真正打入國際市場。但FAA的要求非常嚴格，相信需要一段頗長的時間。

MRJ失敗的其中一個原因，是一開始就走進了國際認證這死胡同。MRJ的目標只是載客70至90人的小型客機，理論同樣可以日本國內航線作為起點。日本國內人口雖不及中國龐大，但日本國內旅遊與航空需求非常大，這市場足夠讓三菱作為踏腳石，先在日本飛行再慢慢向國際發展。MRJ的失敗對日本很多期待的人而言十分可惜。