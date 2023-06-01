南美洲國家峰會｜盧拉向11國喊話：創立南美貨幣抗衡美元

據美聯社5月31日報道，當地時間周二，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在南美洲國家聯盟（UNASUR）峰會上向另外11國喊話，提議拋棄美元，創立南美洲共同貨幣與之抗衡，以尋求拉美國家在經貿和商業方面的自主權。

「我們沒有時間可以浪費，應該再次走上團結的道路，這樣南美洲才能成為一個充滿潛力的發達大陸。」盧拉說。

當地時間30日，在巴西首都巴西利亞開幕的*南美洲國家聯盟峰會，展現了南美地區暌違多年的團結局面。

*編按：由委內瑞拉已故總統查韋斯於2008年成立、具反美左翼政治色彩，於2018年曾失掉一半成員國，但隨着南美多國左翼重返執政， 不少國家宣布重新加入南美洲國家聯盟



本次會議由巴西政府召集，盧拉主持。阿根廷、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、委內瑞拉、玻利維亞、圭亞那、烏拉圭、巴拉圭和蘇里南等南美洲十國領導人出席峰會，秘魯部長會議主席代表該國總統出席。

美聯社稱，儘管部分國家代表對委內瑞拉總統馬杜羅的參會略有微詞，但來自南美洲所有12個國家的元首及代表，最終就如何加強區域合作、推進南美一體化交換意見並達成了《巴西利亞共識》。

巴西總統盧拉與阿根廷總統費爾南德斯於2023年5月30日在巴西巴西利亞舉行的南美峰會上一起大笑。（路透社）

會上，巴西總統盧拉表示希望各國消除多年來基於意識形態的分歧，重啟南美地區一體化機制。

他在發言中呼籲，重啟南美洲國家聯盟建設進程，創立南美洲共同貨幣，挑戰美元霸權，促進貿易的同時擺脫對美元的依賴，從而在貨幣領域深化「南美身份」。此外，他還提議要建立一個共同的能源市場，並且各國在應對氣候變化、地區防務領域等恢復合作和交流。

「面對世界如此多的變化和挑戰，我們希望南美洲能發揮什麼作用？沒有哪個國家可以單獨面對當前的系統性威脅。只有共同行動才能克服這些威脅。」盧拉向參會11國發出團結一致、協同發展的強烈號召。他表示，南美洲國家聯盟是進一步開展國際合作和融入國際社會的良好開端。

我們沒有時間可以浪費了，南美洲應再次走上團結的道路。南美洲國家聯盟是一種集體利益。讓我們記住它已經生效，七個國家仍是聯盟正式成員，重要的是要恢復其建設進程。

過去5年裏，由盧拉和已故委內瑞拉總統查韋斯（Hugo Chávez）於2008年推動成立的南美洲國家聯盟，因存在政治分歧一度分崩離析，大多數成員國退出或暫停成員國資格。今年，阿根廷、巴西重返聯盟，智利、烏拉圭和厄瓜多爾等尚未回歸。

「只要我們團結起來，就可以讓南美洲成為一個充滿潛力的發達大陸。」盧拉強調，聯盟成立十多年來，南美洲一體化不僅落實了基礎設施建設、國防等領域的合作倡議，還建立了強大的自由貿易區，2011年的貿易額達到破紀錄的1240億美元，「我們各國今年的國內生產總值加起來預計將達到4萬億美元，相當於世界第五大經濟體。我們擁有近4.5億人口，是一個重要的消費市場。」

盧拉在南美洲國家峰會上表示，希望通過在地區內建立共同貨幣來擺脫對美元依賴，以尋求在經貿和商業方面的自主權。（路透社）

盧拉表示，他打算在二十國集團峰會、金磚國家峰會和《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會等國際論壇之前促成南美洲區域一體化。

會後接受記者提問時，盧拉再次表示，希望通過在地區內建立共同貨幣來擺脫對美元依賴，以尋求在經貿和商業方面的自主權。

前一天（29日）在與到訪的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）舉行的新聞發布會上，盧拉說，他有一個「夢想」，那就是擁有一種區域性貨幣，「這樣我們就可以在不依賴美元的情況下做生意。因為美元屬於美國，而美國可以用美元為所欲為。」

委內瑞拉總統馬杜羅於巴西出席南美領袖峰會稱委內瑞拉冀加入金磚國家BRICS。圖為其與巴西總統盧拉於峰會上會晤。（路透社）

從今年年初開始，包括巴西、阿根廷、玻利維亞在內的多個拉美國家均表示將努力擺脫美元在對外貿易中的主導地位，探討推出共同貨幣。

1月，盧拉與阿根廷總統費爾南德斯發表聯合署名文章宣布，巴阿雙方決定推進有關南美洲共同貨幣的討論。雙方均有意建立一種名叫蘇爾（SUR，意為南方）的新貨幣。阿經濟部長表示，他們將會邀請該地區其他國家加入，但該計劃可能需要很多年才能實現。

這兩國領導人的倡議也得到其他拉美國家的響應，委內瑞拉總統馬杜羅隨後表態支持。

本文轉載自觀察者網

