性侵誹謗女作家案罪成　特朗普提上訴

美國前總統特朗普(Donald Trump)5月9日遭紐約法院裁定性侵與誹謗罪成,需賠償專欄作家卡羅爾(E. Jean Carroll)500萬美元。特朗普不服判決,周四(5月11日)正式提上訴。特朗普前一天重申,從沒見過卡羅爾,「根本不知道她是誰」。他又表示,不會因為這宗案件喪失成為總統的資格,也相信婦女票不會受影響。



E. Jean Carroll reacts as she exits the Manhattan Federal Court following the verdict in the civil rape accusation case against former U.S. President Donald Trump, in New York City, U.S., May 9, 2023. (Reuters)