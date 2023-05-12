性侵誹謗女作家案罪成　特朗普提上訴

美國前總統特朗普（Donald Trump）5月9日遭紐約法院裁定性侵與誹謗罪成，需賠償專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）500萬美元。特朗普不服判決，周四（5月11日）正式提上訴。特朗普前一天重申，從沒見過卡羅爾，「根本不知道她是誰」。他又表示，不會因為這宗案件喪失成為總統的資格，也相信婦女票不會受影響。



E. Jean Carroll reacts as she exits the Manhattan Federal Court following the verdict in the civil rape accusation case against former U.S. President Donald Trump, in New York City, U.S., May 9, 2023. （Reuters）

現年79歲的卡羅爾指控特朗普在1996年的某天，在紐約的百貨中心一個試衣間強姦了她。卡羅爾在2019年首次提起此事，遭特朗普的反駁。特朗普多次聲稱不認識她，並批評這是「騙局」和「徹頭徹頭的詐騙」。由6男3女組成的陪審團裁定，特朗普強姦指控不成立，但性侵及誹謗罪成，需賠償卡羅爾500萬美元。

有法律專家表示，上訴過程可能需要數年時間。

特朗普周三出席美媒舉辦的公開論壇，除談及性侵與誹謗案，也談及其他官司。他強調，根據《總統記錄法》規定，他絕對有權帶走機密文件，又稱他已為文件解密，也對帶走文件從未隱瞞。

特朗普再次表示，2020年總統大選存在舞弊。他又稱，2021年1月6日的國會騷亂是錯在國會未做好維安。特朗普回答觀眾提問時說，如果贏得明年總統大選，將為許多參加國會暴亂的被告特赦。