性侵誹謗女作家案罪成 特朗普提上訴
撰文：蕭通
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美國前總統特朗普（Donald Trump）5月9日遭紐約法院裁定性侵與誹謗罪成，需賠償專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）500萬美元。特朗普不服判決，周四（5月11日）正式提上訴。特朗普前一天重申，從沒見過卡羅爾，「根本不知道她是誰」。他又表示，不會因為這宗案件喪失成為總統的資格，也相信婦女票不會受影響。
現年79歲的卡羅爾指控特朗普在1996年的某天，在紐約的百貨中心一個試衣間強姦了她。卡羅爾在2019年首次提起此事，遭特朗普的反駁。特朗普多次聲稱不認識她，並批評這是「騙局」和「徹頭徹頭的詐騙」。由6男3女組成的陪審團裁定，特朗普強姦指控不成立，但性侵及誹謗罪成，需賠償卡羅爾500萬美元。
有法律專家表示，上訴過程可能需要數年時間。
特朗普周三出席美媒舉辦的公開論壇，除談及性侵與誹謗案，也談及其他官司。他強調，根據《總統記錄法》規定，他絕對有權帶走機密文件，又稱他已為文件解密，也對帶走文件從未隱瞞。
特朗普再次表示，2020年總統大選存在舞弊。他又稱，2021年1月6日的國會騷亂是錯在國會未做好維安。特朗普回答觀眾提問時說，如果贏得明年總統大選，將為許多參加國會暴亂的被告特赦。