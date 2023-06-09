美媒：布林肯最快下週訪華

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）6月8日引述兩名知情人士稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最快下週訪問中國。



《政治報》8日報道，其中一名知情人士指，布林肯結束中東之行後，有望轉抵北京訪問。

《華爾街日報》7日引述匿名中美官員稱，華盛頓與北京都正為布林肯的可能行程做準備，預計布林肯會與中方高層官員見面，包括中國共產黨政治局委員、中央外委會主任王毅、中國外長秦剛，目但未決定會否與中國國家主席習近平會面。

中美均未有正式宣布布林肯訪華。中國外交部6月7日回應傳聞時未有證實，僅稱「沒有可提供的消息」。美國國務院發言人6日指，目前沒有要公布的旅程，又指布林肯之前取消的訪問行程，將在條件容許時進行。

布林肯原本在2月訪華，但兩國爆發「氣球風波」，他無限期推遲行程。中國外交部當時回應指，美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。

外媒之後在4月中傳出消息指，中國告知美方，北京不準備重新安排布林肯的訪華行程。

到了5月，布林肯多次公開透露希望今年內訪華的想法，稱中美需要溝通，至白宮5月底表示，正致力安排布林肯重新訪華。

美國總統拜登（Joe Biden）5月21日在日本廣島G7峰會則表示，他認為人們很快就會看到中美關係開始解凍。