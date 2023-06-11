韓國動物園疑涉虐畜屍體處處　拒醫患癌駱駝　死後肢解餵虎

韓國大邱一座動物園因違反動物保護法而遭到起訴，它在2021年就因不餵食動物，不給飲用水等等的行徑遭到起訴，豈料，又被爆出園方將死亡的駱駝分屍後，將屍塊餵食給老虎，消息一出也成韓國國內首宗因虐待動物罪名而遭檢方起訴的案例。



綜合外媒報道指出，一名52歲的動物園業者A某，於2019年7月涉及違法飼養日本獼猴、長臂猿、緬甸蟒等等8種瀕臨絕種的動物，且都尚未向環境部登記飼育設施。

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另外，到了2020年2月，被爆出院內有一隻駱駝體內出現腫瘤，而A某竟未安排醫療團隊為牠醫治，而是任意棄養導致牠死亡。他還拿出鋸刀肢解駱駝，再將屍體送到另一間也是由他經營的動物園，當作老虎的飼料，行為相當誇張。

據報道指出，A某因涉嫌違反動物園和水族館管理相關法律，在一審時被判處1年有期徒刑、2年緩刑、罰金300萬韓元。二審法官表示，「被告在經營動物園的同時，未能如實管理動物，導致動物死亡，其犯罪不可被輕忽，因此我不認為原審（一審）判刑不當、過重或過輕。」

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事實上，A某早前在新冠疫情爆發時，因為動物園經營陷入財務困境，竟然長時間不餵食園區內的動物、不給飲用水，且未派人定時清掃，導致整座動物園充滿糞便尿液和動物屍體，2021年2月被檢舉，最後在2022年3月被大邱地方檢察廳起訴。

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