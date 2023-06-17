女子日本福岡失護照求助「不講日語」　警察大喊「回中國去」

日媒6月16日稱，一名疑是外國籍的女子在15日下午4時因在家中失去護照，向日本福岡縣東警署求助。雙方在溝通過程中發生爭執。有警官要求女子以日語說話，但她一直講中文，於是向她喊「回中國去」。



她向福岡縣東警署的失物待領櫃位求助，稱「護照在家中不見了」。應對的工作人員因知她的護照是在家中遺失的，着其再回家認真找一次，女子情緒激動。

一名外籍女子疑因人在日本言語不通，在警署報失護照時與警員發生口角。圖為2021年2月28日，走在日本福岡竹下通的途人。（Getty）

文中稱兩人在溝通過程中發生口角，遊客盛怒下以日文及中文夾雜發言，大喊大叫。此外她將在場另一人的失物申報表格撕破。

其後一名女性巡查部長介入，請遊客以日語好好說，但對方一直講中文。部長氣得在未確認對方國籍的情況下，向遊客喊道「回中國去」。

日本共同社、《每日新聞》及富士新聞網等日媒都有報道，稱女子「國籍不詳」。

《讀賣新聞》稱警署副署長稱將調查，如認定「回中國去」是「不當言論」，將考慮處分涉事警官。

涉事巡查部長事後稱，自己當時有點情緒化。另一方面，警方認為女子破壞文件，涉妨礙公務，將以毀棄公文書立案調查。

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