永山絢斗藏有大麻被捕　胞兄瑛太憤怒：不會原諒他

現年34歲的日本男星永山絢斗近年發展不錯、戲約愈多，卻在6月16日凌晨因持有大麻被捕，同為演員的胞兄永山瑛太被問到此事表現相當生氣，稱不會原諒他。



日本放送協會（NHK）稱警方早已掌握情報，從永山絢斗朋友得知他位於東京目黑區的公寓內藏有少量乾燥大麻。

警方15日深夜突然上門來個人贓並獲，搜出約1克大麻。永山絢斗也承認此事。警方16日凌晨以違反《大麻管制法》將他逮捕。

警方認為他持有大麻是為自用，將分析他手機資料，調查他取得大麻的途徑。永山絢斗被捕後就此供稱：「不記得」。

日媒稱，據說他經理人公司都是「看新聞才知道」。除此之外，從新聞報道獲悉消息的，還有還有永山絢斗現年40歲的哥哥永山瑛太。

日本男星瑛太（左）的弟弟永山絢斗（右）2023年6月16日凌晨因涉嫌違反大麻取締法正式被捕。（永山瑛太Instagram賬號@nagayama.eita）

瑛太一大早便被媒體記者包圍，要求他對弟弟被捕一事回應，瑛太說：「我不會原諒他，就這樣，絢斗想當演員，那是他的決定，我想以哥哥的身份支持他。」

兩人的長兄永山龍彌則未回應。他是演員兼模特兒。

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永山絢斗2007年出道，演出日劇《爺爺老師》，2010年以首度擔綱演出電影《壘球少年》拿下日本電影學院新人獎。

他12日才就新片《東京復仇者2：血腥萬聖節篇》下集出席首映會，新片原定6月30日上映，如今永山絢斗被捕，會否影響電影上映尚未可知。

永山絢斗手上現多部戲約，包括NHK大河劇《致光之君》。此劇5月底已在京都開鏡拍攝。此劇主角是日本平安時代女作家紫式部，永山在劇中飾演藤原道長的姪子藤原隆家。

日本藝人涉毒消息曝光，對他們來說打擊極大，前瀧正則（PIEL瀧）及澤尻英龍華等都因此被易角，永山絢斗看來也可能步他們後塵。

點擊放大瀏覽2個月前占卜師神準預言他將因女人而被捕的節目截圖：

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永山絢斗4月曾亮相電視占卜節目，命理師星瞳曾提醒他：「（他）會因（自己）選擇的女性改變命運，甚至被逮捕」，沒想到真的被她言中。永山絢斗當時聽罷笑了一下，沒想到事隔2月真的被捕，網民直呼她的預言神準。

中央社16日引述《週刊文春》電子版稱，與永山交情深厚的女性今春向警方告發永山絢斗持有大麻。警方展開搜查，從他家垃圾中多次檢測出含有大麻成分的物質。

永山絢斗家鄉的友人向媒體說，他2022年春天搬家，當時買大麻裝箱帶入新居，藏在廚房內。永山絢斗當時說：「如果是假的就沒意思，不吸食真的，那就太遜了。」爆料者稱他長年染毒是因常在電影戲劇演犯罪者，戲裏戲外生活真假難辨。

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