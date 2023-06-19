布林肯晤王毅　美卿是否獲習近平接見？路透社：尚待美國務院證實

美國務卿布林肯（Antony Blinken）在北京的訪問行程在6月19日繼續。這也是他訪華之旅的最後一天。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅19日早上在釣魚台國賓館與布林肯會面，會議開始前先握手合照。



布林肯19日晚會在北京舉行新聞發布會。

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外界預計布林肯將與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面，惟人們最關注的，是布林肯會否獲中國國家主席習近平接見。

路透社19日引述知情人士稱，預期習近平會接見布林肯，但尚待美國務院證實。

▼布林肯與中國外長秦剛6月18日下午在北京釣魚台國賓館會談：

布林肯與中國外長秦剛在北京的會談在18日晚8時結束，中方稱持續5.5，比原定時間長了大約1個小時。他們會後進行工作晚餐，美方車隊晚上11時前駛離釣魚台國賓館。

秦剛18日下午在釣魚台國賓館迎接布林肯，兩人簡短寒暄後進入會議廳。秦剛以英文問候布林肯。兩人還在中美雙方國旗之前握手及合照。

雙方會晤期間，中國外交部發言人、部長助理華春瑩曾透過Twitter表示，希望今次會談能幫助中美關係，重回兩國元首2022年在印尼峇里島達成的共識。

圖為2022年11月14日中國國家主席習近平及美國總統拜登在印尼峇里島二十國集團峰會舉行期間會面並合照。（Reuters）

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