全球第二例　美國批准兩公司賣培植雞肉

美國農業部批准兩家公司向美國消費者出售培植雞肉，這使美國成為繼新加坡之後，世界上第二個允許銷售培植肉的國家。



美國食品科技公司Eat Just旗下品牌Good Meat，以及培植肉初創企業Upside Foods星期三（6月21日）宣布，它們已經獲得當局的批准，在美國出售培植肉。

這項批准被視為實驗室培植肉類行業的一個重要里程碑。倡導者認為，實驗室培植的肉類對環境的影響較小，並減少了對動物屠宰的需求。

美國農業部發言人當天說，當局批准了兩家公司設施的食品安全系統。美國食品和藥物管理局（FDA）於2023年11月和今年3月，分別通過Upside Foods和Good Meat生產培植雞肉的安全審核。

圖為2023年1月11日，美國Upside Foods位於加州的廠房。（Reuters）

這些培植肉的生產過程經常與啤酒的釀造過程相提並論，動物細胞在受控環境中生長，創造出在生物層面與傳統肉類相同的產品。

新加坡當局2020年底批准Eat Just研發的一款培植雞肉出售，成為全球首個可售賣培植肉的國家。Good Meat去年設立的培植肉研發與生產設施，一旦投入運作後，預計每年可生產達10萬公斤的培植雞肉。

Upside Foods總裁兼創始人瓦樂緹在一份聲明中說：「這是向更可持續的未來邁出一大步——一個維護選擇和生命的未來。」

此外，這兩家培植雞肉公司透露，他們計劃先將產品銷售給高級餐廳，再擴大生產規模，降低成本價，以入駐超市售賣。Upside Foods的第一單培植雞肉將出售給美國三藩市一家米其林三星餐廳；Good Meat則會將首批培植肉賣給西班牙名廚兼慈善家安德烈斯（Jose Andres）。

圖為2023年1月11日，美國Upside Foods的加州的廠房內一份使用培植肉類烹調的雞胸肉菜色。（Reuters）

Upside將設新廠 比加州工廠大10多倍

Upside還透露，公司很快將宣布在美國開設新廠，該生產設施比它在加州的工廠大上10到20倍。

這些培植肉類公司希望他們的產品能為那些尋找更環保、更人道的肉食者提供具吸引力的替代肉類選項。

不過，美國加州大學研究員上個月發表一項未經同行評審的研究，反駁培植肉類更環保的假設。他們發現，根據生產方式，培植肉（牛肉）對環境的影響可能要高出「幾個數量級」。這是因為生產各階段所需的能源，以及排放的溫室氣體較多。

本文獲《聯合早報》授權轉載

