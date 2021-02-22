低肉望社會・二｜獲新加坡批准上巿　探秘Eat Just培植肉餐桌

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-02-22 20:00

2020年12月初，新加坡當局破天荒批准美國培植肉新創企業Eat Just在市面販售其「GOOD Meat」品牌的培植雞塊，新加坡遂成為全球第一個准許培植肉商業化銷售的國家。世界肉類市場的未來，是否將迎來天翻地覆的改變？ 此為【低肉望社會】專題報道之二

承上篇：低肉望社會・一｜全球糧食危機非危言聳聽 反思「替代肉」未來

新加坡市中心的新加坡河畔，好些地方前身是碼頭、現已發展成區內首屈一指的消閒玩樂熱點，如克拉碼頭（Clarke Quay）、駁船碼頭（Boat Quay），扒房、酒吧、咖啡廳林立。本地人與外國遊客都喜歡到此大快朵頤，吃個酒足飯飽，坐在建自十九世紀的濱河商業區吃一塊上等安格斯牛扒，或是找間百年老字號品嘗傳統肉骨茶。

也有人不太喜歡此地人流太多，過於嘈雜，於是往西走到達較不起眼的羅拔臣碼頭（Robertson Quay），偏愛這裏旺中帶靜又不乏川流美景。

在羅拔臣碼頭，有間藏身酒店內名為1880的高級會所餐廳。這家奢華瑰麗的西餐廳，最近在菜式上展開新嘗試：利用嶄新的實驗室培植肉入饌。餐廳採用美國培植肉初創企業Eat Just提供的培植雞肉烹調炸雞塊，去年底正式供各方饕客試食。

1880餐廳採用美國培植肉初創企業Eat Just提供的培植雞肉烹調炸雞塊，創下商用培植肉首例。（受訪者提供）

2020年12月初，新加坡當局破天荒批准Eat Just在市面販售其「GOOD Meat」品牌的培植雞塊，新加坡遂成為全球第一個准許培植肉商業化銷售的國家，而1880則成為Eat Just首間合作的餐廳。

培植肉又稱「人造肉」、「試管肉」，是指透過生物工程培養動物的肌肉細胞，並在實驗室通過細胞分裂培養出肌肉組織，再加工製成的肉類產品。

「我們提取肌肉細胞後，會混合胺基酸、碳水化合物、礦物質、脂肪和維他命等營養物，這些都是動物用以成長和繁殖的必需營養。」Eat Just全球傳訊主管Andrew Noyes向《香港01》介紹公司處理培植雞肉的過程。

Eat Just全球傳訊主管Andrew Noyes。（受訪者提供）

Noyes強調，所有工序都在實驗室既安全且可控的環境下完成，因此，培植雞肉的微生物含量較傳統雞肉少。當培植肉成熟後，可以拿來加工製成各種食品，例如雞塊、辣香腸或燒雞胸。「你可暫且將它視作釀酒廠。」Noyes指出。

然而，有別於大眾食品市場蔚成風氣的植物肉產品，培植肉的生產成本較高，若要量產並投入大眾食品市場，仍面對許多掣肘。不過，去年底新加坡成為全球首個批准培植肉在市場販賣的國家，證明培植肉產品在安全性、法規保障上都獲得保證。

新加坡薈萃多國美食文化，未來培植肉能夠在這裏落地生根嗎？（Getty）

因此，不少初創公司一方面希望取得技術突破，以降低成本，另一方面致力壓低在某特定市場獲批銷售所需的行政成本。

幾年前，從事培植肉研發的公司，一隻手便可數完，現在全球各地已有逾60間。研發培植肉的成本高昂，但近年我們把成本控制得愈來愈低。

Noyes指出，自2018年以來，Eat Just培植肉產品的細胞密度增長突破五倍，媒體宣傳成本上則降低六倍，因此整體成本減幅達40倍。

「若要實現我們的最終願景，培植肉的成本應降至低於傳統雞肉的價格，我們期望可以在數年內達成。」Noyes說。

培植肉（圖）的「肉感」較佳，但生產技術未及植物肉成熟，銷售成本亦有待大幅下降。（Reuters）

設立安全監管機制 新加坡成創新基地？

培植肉雞塊並不是Eat Just首項推出市場的產品。早在2019年，該公司便推出由植物蛋白製成的雞蛋「Just Egg」，更在新加坡經濟發展局（Singapore Economic Development Board，EDB）的支持下在當地設廠生產。新加坡政府推出針對創新食品科技的安全監管機制，令國內外的培植肉公司都有機會開拓本地市場，將培植肉變成餐桌新貴。

（香港01製圖）

Eat Just選擇以培植雞肉打入新加坡市場，有其充分理由。當地飲食習慣糅合各族裔的多元文化，約佔全國人口5%的印度教徒不吃牛肉，約佔全國人口15%的穆斯林則不吃豬肉。對於新加坡這個「文化大熔爐」來說，培植雞肉自是最容易打進當地多元美食版圖的切入點。

談到新加坡，當地還有不少新興本土食品科技的後起之秀。例如初創公司Shiok Meats專注以鮮蝦細胞製成培植蝦肉，目前正處於研發階段，預計在2022年投入市場。水產是當地華人社群的重要食材，加上新加坡屬臨海國家，海鮮菜餚豐富多樣，植根當地深研海鮮培植肉，相信能盡得天時地利。

對於新加坡這個「文化大熔爐」，培植雞肉自是最容易打入這個多元美食版圖的切入點。

Shiok Meats打算推出以培植蝦肉製成的燒賣，試圖將食品科技與中式點心互相結合，設計不同創新菜式。

「除了新加坡，公司正在與美國等地的監管部門磋商，希望新加坡准許培植肉進入市場的政策，能夠為其他地方樹立榜樣，加快培植肉市場化的速度。」Noyes說。

（節錄）

低肉望社會・一｜全球糧食危機非危言聳聽 反思「替代肉」未來

低肉望社會・三｜彈性素食成新趨勢 但忍不住想吃肉怎麼辦？

上文節錄自第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《走進低「肉」望社會》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。