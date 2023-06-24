中國駐俄使館：首都地區平靜　繼續關注羅斯托夫

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）6月23及24日先後帶隊進入接近俄烏邊境頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）和沃羅涅日市（Voronezh）。



央視24日引述中國駐俄羅斯大使館工作人員對記者說，目前俄羅斯首都地區平靜，使館將會繼續關注羅斯托夫當地的情況。

有支持瓦格納集團的Telegram賬號發文發相，稱有至少180名俄軍在接近沃羅涅日市的布加耶夫卡過境點（Bugayevka）向瓦格納投降。

另有報道指部隊已通過沃羅涅日市。他們料是開往莫斯科，進行普里戈任口中的「正義遊行」。

沃羅涅日是沃羅涅日州首府，公路與莫斯科和頓河畔羅斯托夫相接。沃羅涅日州南部與烏克蘭盧甘斯克州接壤。

頓河畔羅斯托夫所在的羅斯托夫州與烏克蘭頓涅茨克接壤，與烏克蘭港口城市馬里烏波爾接近。

普里戈任23日狠批俄羅斯軍方高層，且率兵從烏克蘭回國，其後聲稱已將頓河畔羅斯托夫市的南部軍區總部控制，並要求與防長紹伊古（Sergei Shoigu）及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面。

數小時俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲亭）發布電視講話，指瓦格納叛國。普里戈任否認叛亂，並指不想國家繼續活在腐敗與謊言中，這被視為他首次公然反對普京這為親密盟友。

普里戈任其後更說要抓捕紹伊古和格拉西莫夫，之後再向莫斯科進發。當日較早時俄羅斯當局對普里戈任控以企圖煽動叛亂罪名，但他否認。

當局又在莫斯科、頓河畔羅斯托夫市、沃羅涅日市等建立反恐行動制度，並在香港傍晚時份警告會限制網絡服務。