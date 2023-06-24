中國駐俄使館：首都地區平靜 繼續關注羅斯托夫
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）6月23及24日先後帶隊進入接近俄烏邊境頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）和沃羅涅日市（Voronezh）。
央視24日引述中國駐俄羅斯大使館工作人員對記者說，目前俄羅斯首都地區平靜，使館將會繼續關注羅斯托夫當地的情況。
有支持瓦格納集團的Telegram賬號發文發相，稱有至少180名俄軍在接近沃羅涅日市的布加耶夫卡過境點（Bugayevka）向瓦格納投降。
另有報道指部隊已通過沃羅涅日市。他們料是開往莫斯科，進行普里戈任口中的「正義遊行」。
沃羅涅日是沃羅涅日州首府，公路與莫斯科和頓河畔羅斯托夫相接。沃羅涅日州南部與烏克蘭盧甘斯克州接壤。
頓河畔羅斯托夫所在的羅斯托夫州與烏克蘭頓涅茨克接壤，與烏克蘭港口城市馬里烏波爾接近。
普里戈任23日狠批俄羅斯軍方高層，且率兵從烏克蘭回國，其後聲稱已將頓河畔羅斯托夫市的南部軍區總部控制，並要求與防長紹伊古（Sergei Shoigu）及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面。
數小時俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲亭）發布電視講話，指瓦格納叛國。普里戈任否認叛亂，並指不想國家繼續活在腐敗與謊言中，這被視為他首次公然反對普京這為親密盟友。
普里戈任其後更說要抓捕紹伊古和格拉西莫夫，之後再向莫斯科進發。當日較早時俄羅斯當局對普里戈任控以企圖煽動叛亂罪名，但他否認。
當局又在莫斯科、頓河畔羅斯托夫市、沃羅涅日市等建立反恐行動制度，並在香港傍晚時份警告會限制網絡服務。
俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin，又譯作普里戈津或普里格津）被指煽動叛亂，他有可能被捕被罰？
俄羅斯已對他下達拘捕令，此外總檢察院新聞處稱已控告普里戈涉武裝叛亂，將在案件框架內作出法律評估：「俄羅斯聯邦安全調查局於2023年6月23日根據《俄羅斯刑法典》第279條，就組織武裝叛亂之事實合理合法地對普里戈任提起刑事訴訟。」總檢察院稱：「他的行為將得到適當的法律評估。」根據俄羅斯法例，武裝叛亂罪成可被判處12至20年有期徒刑。......點擊了解更多
瓦格納是如何走向疑似兵變？
對於普里戈任而言，瓦格納收歸國防部管轄就是要他交出一切。而與自己「識於微時」的普京公開表態支持國防部的要求，更讓普里戈任感到失望和覺得遭普京背叛，瓦格納軍團的變相「滅亡」隨即進入倒數。普里戈津6月23日率兵從烏克蘭返回俄羅斯，進入邊境城市羅斯托夫州（Rostov）頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）等地，聲稱已控制南部軍區總部總部，要求與羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面，否則「首都見」。......點擊了解更多