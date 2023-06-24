俄羅斯兵變｜瓦格納兵變快速落幕　影響卻深遠

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）6月24日發動「兵變」，劍指國防部所在的莫斯科。但外界並不看好這次的兵變，在缺乏大量的國防部人員及資源的支持下，最終在白羅斯的調停下，普里戈任同意掉頭，結束大約24小時的兵變。但是瓦格納集團事件即使被擺平，也相信會對俄軍以致俄烏戰事造成影響。



普里戈任在24日發表錄像講話，揚言要聲討國防部長紹伊古（Sergey Shoigu），把瓦格納集團與國防部的磨擦提升至衝突。他否認這並非軍事政變，是正義進軍。

普里戈任在講話中，批評俄羅斯的國防高層在2022年把局勢描述為「烏克蘭正瘋狂侵略，連同北約集團準備攻擊俄羅斯」不過是個謊言，表示俄烏緊張關係本來「可以透過談判解決」。他批評不過是紹伊古想拿個「英雄金星獎章」而發動這次戰爭，然後把俄羅斯人送上戰場當炮灰。

圖為6月24日，瓦格納集團進入了頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄軍指揮部，發表講話。（Reuters）

普里戈任的講話中小心翼翼地把一切的責任推給紹伊古而非普京（Vladimir Putin），稱國防部高層欺騙了人民，欺騙了普京。普里戈任強調他們的目的只是除掉陷國家於謊言及不義的國防部高層。

普京在同日的電視講話中，批評瓦格納集團的叛亂行為有如叛國，政府亦己針對普里戈任展開刑事調查，普里戈任的「清君側」行動似乎一開始就失敗。外界並不看好普里戈任這次豪賭，在缺乏其他軍方勢力的支持下，瓦格納集團獨力反抗基本不可能成功。

然而即使瓦格納集團事件被擺平，事件影響可能是深遠的。瓦格納集團是這之俄烏戰事中站得最前的組織，在多個戰場上都有他們的蹤影，包括最近長達9個月的巴赫穆特戰場。瓦格納集團由始至終支持戰事，立下功績有着一定的話語權。隨着巴赫穆特戰事的膠着，普里戈任批評國防部的聲音愈來愈大，亦逐漸讓他成為軍事輿論界的「網紅」，事件無法避免對俄羅斯的士氣造成影響。

而當俄羅斯在其舖天蓋地的宣傳，把烏克蘭描述成為「納粹主義」，把俄羅斯這次的軍事行動描述為抵禦北約及西方世界的入侵，普里戈任卻把戰爭的責任歸咎於國防部的謊言，將可能動搖着人民對俄烏戰事的支持。俄羅斯政府多次聲稱「特別軍事行動」不會把人民捲入戰爭，烏軍為阻止瓦格納集團進入莫斯科已開修建戰壕及設置機槍等防禦設施，讓人民首次直面戰爭突然來臨。英國《衛報》報道，莫斯科已開始一陣飛機逃亡潮。

瓦格納集團事件即使被擺平，以烏東或南部城鎮作為據點的集團餘兵不論是被解散或是被收編俄軍，都會對俄烏目前的戰況造成影響。烏軍大可把這次突然而來的事件視作機會發動攻擊，只要內訌的事件愈大，時間拖得愈長，對俄軍的戰力消耗就愈大，就對烏軍更是有利。