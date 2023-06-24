美國父子最後一刻讓票給富商避死劫　揭泰坦號CEO生前短訊

潛入大西洋參觀鐵達尼號殘骸的觀光潛水器泰坦號18日出發後內沒多久就發生內爆，艙內五人全數喪命。一對美國父子透露，他們在幾周前因為安全疑慮，臨時決定放棄泰坦號座位，才得以撿回一命。



兒子質疑泰坦號能力救了二人一命 父公開與在是次海難中喪生的海洋之門CEO Stockton Rush對話（點擊放大瀏覽）：

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美國拉斯維加斯投資商傑伊（Jay Bloom）和兒子肖恩（Sean Bloom）表示，由於他們都很擔心泰坦號下潛的能力，肖恩更透露他在看過泰坦號介紹影片後發現存在許多問題，當下立即向父親說，他認為泰坦號無法成功下潛至這麼深處。

傑伊受訪時公開了他和泰坦號所屬公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）執行長拉許（Stockton Rush）的短訊，其中顯示拉許向他們提供了觀光機會，並於3月飛到拉斯維加斯，試圖說服傑伊參加此次行程。

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傑伊父子透露，雖然他們都曾表達出對泰坦號的隱憂，但拉許都沒理會，傑伊說，「他對這個計畫充滿熱情，以至於被蒙蔽雙眼，沒有注意到我所看到的以及其他人所看到的問題。」

傑伊指出，他和兒子的座位最終讓給了48歲英籍巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）父子，當看到那對父子罹難後，心想那可能就是自己跟兒子。

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