下雨忘帶傘「被雷劈」影片瘋傳　俄羅斯男全身爆出火光當場慘死

近期一段閉路攝錄鏡頭拍下的畫面在網上瘋傳，一名俄羅斯男子冒雨走過馬路，沒想到就在快抵達目的地時，一道落雷不偏不倚的擊中男子頭部，導致全身當場竄出駭人火光，下秒就這麼軟倒在地。



當地警方也證實了本起意外的發生，透露男子當場身亡。

【慎入】點擊放大瀏覽相關影片截圖：

+ 2

綜合外媒報道，本起意外事故發生在當地時間27日中午的12時許，位於俄羅斯的克拉斯諾達爾（Krasnodar）。

從事果菜零售業的49歲死者由於沒帶傘，正冒雨橫跨馬路前往對面的列寧農場準備採購，未料一路小跑到停車場的瞬間，就被落雷擊中。

【延伸閱讀】漢莎航空客機「空中被雷劈」急墜1000呎 乘客彈飛直撞天花板濺血（點擊放大瀏覽）：

+ 9

從閉路電視畫面中可以看到，死者在遭受雷擊的瞬間「全身竄出猛烈火光」，下秒就全身癱軟倒臥在地，獲報警消人員到場後則確認其當場身亡的消息。

而由於整個事發過程巧合到讓人驚呼連連，警方證實已介入調查，相關畫面也在瘋傳後引起討論。

延伸閱讀：

瘋狂孕吐到崩潰！嫰媽連生3胎「牙齒腐蝕光」嘆：只能全拔掉

【本文獲「TVBS」授權轉載。】