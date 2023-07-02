法國騷亂持續里昂有人持自動步槍開火　2警受傷｜有片

法國17歲非裔少年納埃爾（Nahel M）遭警員近距離射殺引發的全國示威和騷亂持續。截至7月2日，全國約2800人被捕。社交媒體流傳的影片顯示，里昂（Lyon）有人手持自動步槍頻頻開火。內政部也表示，2名警員在當地執勤期間受槍傷。



警方表示，2名警員在里昂市郊Vaulx-en-Velin工作期間受槍傷，1人鼻子受傷，另一人大腿受傷。

↓社交媒體流傳里昂示威現場有人開槍的影片：

納埃爾27日在巴黎市郊遭警員近距離射殺，示威者當晚起上街抗議，連續數天爆發的示威蔓延至其他地區，法國十大城市無一倖免，甚至延燒到鄰國比利時。

除里昂外，法國10大城市還包括首都巴黎、第二大城市馬賽（Marseille）、圖盧茲（Toulouse）、尼斯（Nice）、南特（Nantes）、蒙彼利埃（Montpellier）、斯特拉斯堡（Strasbourg）、世界葡萄酒之鄉波爾多（Bordeaux）和里爾（Lille）。

馬賽是法國騷亂的其中一個「重災區」，當地店舖封上圍板，仍無法阻止搶掠、盜竊行為。

↓店舖封圍板無阻打劫盜竊↓

↓有人駕駛林寶堅尼（Lamborghini）衝入店舖↓

根據法媒及英國廣播電視，馬賽一間槍枝商店在騷亂期間遭搶劫，約30人闖入商店並偷走至少4支獵槍。

由於擔心暴力和搶劫事件增加，包括這間槍枝商店在內不少商店都暫停營業。