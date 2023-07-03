Google炒人只用「電郵通知」被批太無情　這公司照顧員工感受獲讚

前陣子美國矽谷吹起裁員潮，很多科技公司就透過一封電子郵件，告知解僱的消息，讓員工相當錯愕。有人事管理顧問強調，其實不論網上還是當面通知解僱消息，打擊都是相同的，認為如果僱主願意與員工溝通，網上解僱也可以成為有效率的人事處理方式。



如果你在這個視像會議，你是不幸運的族群，你在這裏的工作立即終止。 網上借貸公司行政總裁嘉格

2021年一家科技公司行政總裁，透過視訊的方式通知員工遭到解僱，引發太過冷血無情等批評。

但這樣的輿論卻沒有減少這種人事處理方式，很多知名科技企業，包括Google或是Twitter甚至只有一封簡單的電子信件告知。

Google前影像製作人貝克：「我在Google已經4.5年，我的表現也很好，所以被辭退真的讓我非常震驚，這種網上辭退的方式我認為很不人道，他們很沒有人情味，不把你當個人看。」

對於員工來說，只有錯愕與不尊重，但對企業而言，網上辭退卻是高效的人事處理手段。

英屬哥倫比亞大學助理教授薩嘉迪安妮：「大公司發現網上辭退可能是更錢省時的有效方式，他們不需要聘僱外部承包商，把他們送到全國不同的辦公室，只要想想能省下多少旅費就知道。」

有專家認為，透過冰冷的科技，解僱兩個字顯得太輕而易舉，明顯少了點人情味。

科技企業職場訓練師惠特克：「我認為這是很懶惰的領導能力，這是數千個人的人生就此翻轉，這是某人職業生涯當中最衝擊的時刻，要遣散他們或是要辭退他們，但這種網上方式缺乏人性，不合倫理也不道德。」

而且像是Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai），雖然在聲明當中強調，會對解僱負起全責，但相對於他們年薪動輒上億美元，這些說詞更顯得蒼白無力引發員工的不滿。

科技企業職場訓練師惠特克：「他是很不錯但你知道，他能獲得的獎金薪水及其他加一加有好幾億，我認為這件事對我來說很諷刺，因為在解僱信當中，那些來自皮柴還有其他高層的聲明，都表示他會負全責，但負全責是代表要辭退數千人還能拿大筆獎金，對我來說這是一大警訊。」

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但也有專家認為，網上通知員工的解僱方式，其實也能使用的很巧妙，就能達到比面對面告知更好的效果。而告知的方法跟態度，就成為最重要的關鍵。

領導力訓練所職場文化專家克里格：「麥當勞在解僱方面為大家上了一堂大師課，他們在一月份就表示要裁員員工就能做準備，現在四月他們讓員工在家裏舒適的地方被告知，他們可以自己保密，職員不需要收拾東西到走廊還有人護送離開，如果我要被辭退我會希望在家收到消息，不是在公司。」

負責協助企業處理人事業務的顧問公司，就認為一般企業最大的通病，就是常常找人的時候大張旗鼓，鋪好紅毯迎接各方人才，但卻總是不懂得怎麼體面的揮手道再見。專家強調不論是在網上還是當面告知解僱，其實對當事人的衝擊都不會改變，因此重要的就是要怎麼讓員工能更坦然接受。

英屬哥倫比亞大學助理教授薩嘉迪安妮：「這不是在於主管而是在受到衝擊的員工，主管應該跟員工談，花時間讓他們了解公司的難處，而不是一直在問網上與面對面哪種比較體面，如果要用網絡是我們要想用更好的方式來執行，如何能對員工更尊重，怎麼讓員工做好準備來應對這個狀況，類似這種事。」

顯然目前像這樣的網上解僱方式，短時間不會消失，專家也呼籲企業能尊重員工，給予緩衝的時間。也建議員工能做好準備多充實工作能力，就算無預警被炒魷魚，也能找到新工作展開更美好的職業生涯。

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