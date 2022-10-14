Google削減福利開支　員工抗議　CEO狠拋「一句話」回應內部抱怨

濟環境走下坡，讓科技巨頭都撐不住，先前Google就傳出限制部份出差及各種支出，也導致行政總裁皮柴（Sundar Pichai）在公司大會上必須回應員工疑慮與憂心，並呼籲員工勿將樂趣與金錢劃上等號。



根據《CNBC》報道，Google執行長皮柴在早前的公司大會上，被員工詢問有關於控制預算、提升績效甚至是裁員的問題。

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被控刪減員工福利、差旅，執行長強調：樂趣不總是跟金錢劃上等號

其中一個受到眾多員工響應的問題便是，Google才打下破紀錄的獲利、擁有高額的現金、並成功度過疫情風暴，卻在一點一點地剝奪員工的福利，像是限制出差、縮減娛樂支出。

邁入2022年後，疫情、戰爭及美元升息等因素重重衝擊全球經濟環境，Google也在這股低迷的氛圍下，祭出了種種節省支出的措施，包括暫緩人力招募、砍掉內部孵化器Area 120半數專案、僅限關鍵業務能批准差旅等。

在公司大會上就有員工抗議，Google強制要求員工返回辦公室，每周必須要在公司現身三天，卻又在出差上認為沒必要親自造訪聯繫，這是自相矛盾的雙重標準。

對於員工一籮筐的反彈與抱怨，皮柴在會議上謹慎表示，現在Google正面臨過去10年裏最嚴苛的經濟環境，他們必須更加負責，並希望員工能夠共體時艱，攜手度過這個難熬的時刻。

今年7月公佈的第二季財報中，連續第二個季度營收和獲利低於外界預期，同時營收成長速度從去年同期的62%，大幅降低至13%。美國面臨的嚴重通貨膨脹，已讓不少企業縮減行銷支出，準備即將襲來的動盪經濟環境。

過往Google吸引全球眾多頂尖人才的優勢之一，就在於給予員工的大量福利，好比說公司內準備的各式美食、按摩服務，並提供烹飪、健身、藝術等多元的課程讓員工修習。

但從出差限制、預告接下來的各種節日活動都可能會縮水開始，讓Google員工擔憂過往公司提供的大量福利，有可能會一點一滴地消失。不過Google強調，加薪、股權發放及獎金方面不會有任何調整，他們會維持過往的高水準薪資待遇，以爭取優秀人才。

另外，皮柴對於員工的擔憂與抱怨，似乎也有點不耐。「我還記得Google仍然是間小公司，每個人都充滿幹勁的時候。」皮柴表示：「（工作的）樂趣不總是──我們不應該將樂趣與金錢劃上等號。我覺得你可以走進一間奮力辛勤的新創看看，裏面的人可能很開心，樂趣不應該總等同於金錢。」

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要求公司上下一齊提升效率，組織冗贅已成Google大難題

今年7月，Google啟動了一項名為「Simplicity Sprint」的專案，希望吸收員工建議、在動盪經濟環境下提升工作效率。近期皮柴也在洛杉磯舉辦的Code Conference上透露，他希望能夠梳理公司現狀，找出提升20%營運效率的辦法。

先前皮柴就對外表示，Google面臨的挑戰不僅是經濟環境，越來越龐大、缺乏效率的組織架構，同樣是這間科技巨頭的大敵。

「有時候一款產品的推出流程，經過多年後變得過於冗贅。」皮柴指出，「我們多注意這個流程，或許能刪掉兩個步驟，這或許會是一個提升20%效率的例子？我認為我們所有人都必須在各個層面這麼做，這對公司是有幫助的。以Google的規模來說，除非大大小小的團隊都能做得更好，否則我們很難解決這個問題。」

皮柴也在這次會議上，提到已經收到超過7千份關於Simplicity Sprint專案的建議，目前管理層正在彙整大家的意見。

Google發言人表示，過去幾個月裏，執行長皮柴一直在和公司討論，如何讓他們變得更加聚焦，試圖讓團隊所做的所有事情都是負責且有效率的，確保所有員工都在從事最有影響力、最優先的工作。

值得一提的是，《CNBC》指出，皮柴沒有在公司大會上，回應員工關於公司是否會削減高管薪資的問題。行政總裁皮柴2021年總薪資約為630萬美元，而其餘高管加總也達到2,800萬美元以上，

不過根據資料，皮柴已是頂尖科技公司中，與員工薪資中位數相比，倍數最低的執行長。同時Google接近30萬美元的年薪中位數，也是科技巨頭中表現最優異者。

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