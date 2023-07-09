Threads｜刪除帳戶波及Instagram　Meta：研究解決方法

Meta7月5日推出被稱為「Twitter殺手」的應用程式Threads之後，面世一天後已經有超過7000萬個用戶登記。不過隨即發現用戶如果想刪除Threads的帳戶，就要與綑綁的Instagram帳戶「一刀切」，結果惹來批評。Instagram負責人回應指，公司正研究解決方案，避免互相影響。



Instagram行政總裁莫塞里（Adam Mosseri）表示已經留意到刪除Threads帳戶的問題，他澄清，用戶可以不會刪除Instagram的情況下，暫停Threads的帳戶，隱藏它的簡介和內容，用戶亦可將簡介設定為私人模式，以及刪除帖文。

莫塞里指出，Threads由Instagram支持，目前是屬於同一帳戶，但公司正研究可以單獨刪除Threads帳戶的方法。

Twitter在Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）入主後，推出多項具爭議的改革，再加上近期發生限制用身戶閱讀量的問題，令不少用家有意「轉台」。而Meta趁這個機會推出功能與Twitter相近的Threads，並透過與Instagram連結的功能，用戶數目可以在短時間內急升，威脅Twitter的地位。

不過Threads並非完美，英國《太陽報》指出，除了無法單獨刪除帳戶外，Threads的用戶無法像使用Instagram一樣隨時轉換帳戶，它亦沒法只顯示追蹤帳戶的帖文等。Meta稱會改善情況，但目前未有明顯修正日期。