新加坡一家8口遊澳門因這事被拒登機　網上控訴花逾1.2萬冤枉錢

新加坡傳媒7月10日引述當地女子與家人去澳門旅遊的故事。由於女兒護照有效期僅剩1個月，辦理登機的職員拒絕為這一家8口辦登機，兩夫婦拿到女兒新護照後再回到機場時又已錯過航班，他們只好再飛香港再坐船前往澳門，總共花了2,100新元（約12,258港元）。



《新明日報》10日報道，現年39歲的華裔女子林佳憓爆料，她與丈夫6月12日帶着1歲嬰兒、6歲女兒、6旬父母、62歲阿姨和85歲奶奶到機場，準備乘搭新加坡酷航（Scoot）下午1時50分前往澳門的航班，但由於女兒護照期限僅剩1個月，職員拒絕為他們辦理登機。

林佳憓稱，當時他們建議先讓其他5人辦登機，夫婦二人帶女兒到移民局處理護照問題後再乘搭下一班航班，不過職員拒絕這樣做，稱他們是一次過購買8人的機票，所以必須一起辦理登機。

她與丈夫帶女兒前往移民局拿新護照期間透過Facebook私訊並打電話給客服詢問，電話客服告知她其他5人是能先辦登機，但櫃枱職員堅持一再拒絕讓其他家人先辦登機，中午12時左右就稱登機門已關。

他們下午1時30分趕回機場時已來不及上機，8人唯有買第二天、13日飛往香港的機票再坐船去澳門。由於只剩下商務艙座位，他們最終花了2100新元重新購買機票。

●6月12日約中午12時：職員稱登機門已關

●6月12日下午1時30分：林佳憓夫婦拿到女兒新護照後趕到機場

●6月12日下午1時50分：航班起飛

●6月16日：酷航Facebook回覆林佳憓

事後，林佳憓16日收到酷航Facebook的回覆，也是說其他5人是可以登機的。她之後在社交媒體發文，希望酷航能給他們一個合理的解釋並要求酷航賠償他們所花的「冤枉錢」，又指控職員對家人態度惡劣。

明明他們多花了6新元購買優先登機票（BoardMeFirst），職員卻再三質疑稱「你確定？我們櫃枱是給優先和ScootPlus（酷航Plus）的會員辦理登機，若你沒有，請去其他的櫃枱」，把家人趕到櫃檯區外。

酷航7月10日接受傳媒詢問時則表示，事件尚在調查當中，無法進一步評論。

新加坡酷航：圖為新加坡酷航在Facebook發布的相片。（Facebook@FlyScootHK）

護照有效期多久才可入境澳門？

根據澳門政府網站，任何人士在澳門的逗留期限最長只可到其護照、旅行證件或為出入境管控的效力獲接納的其他文件有效期屆滿前90天為止，因此入境澳門時，護照、旅行證件或為出入境管控的效力獲接納的其他文件剩餘的有效期，至少應超過擬在澳門特別行政區逗留的期間加上90天。

就算前往入境沒有規定護照有效期的國家，航空公司仍有權拒絕為護照有效期不足6個月的旅客辦理登機，因此大家買機票時應檢查多次護照有效期。