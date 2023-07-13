王毅晤新加坡外長維文　冀加深各領域互利合作

東盟（ASEAN）外長系列會議7月11日起在印尼首都雅加達舉行。中國中央外辦主任王毅7月12日在雅加達會見新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）。王毅稱，中方期待與新方一起，遵循雙方共同設定的目標，加深各領域互利合作，進一步便利雙方人員往來。



雙方就共同關心的國際地區問題交換看法。

王毅說，得益於兩國領導人的戰略引領和互信友誼，中新關係保持良好發展趨勢，3月，中國國家主席習近平和新加坡總理李顯龍共同宣布將中新關係提升為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」，充分體現中新友好互信的高水平，也為雙邊關係發展注入強勁動力。

王毅表示，2023年是中國東盟關係承前啟後的重要年份，雙方應以紀念中國率先加入《東南亞友好合作條約》20周年為契機，展現高度互信，開闢合作新願景，推動中國東盟關係繼續走在前列。他指中方讚賞新方為中國東盟關係發揮積極作用，期待新方為雙方全方位合作作出新的貢獻。

他稱在當前形勢下，中國東盟應加快推進自貿區3.0版談判，共同維護全球自由貿易體系，堅持東盟為中心、行之有效的「區域架構」，共同維護地區和平發展合作大局。

維文表示，新中保持緊密高層交往，雙邊合作機制會議卓有成效，重點合作項目成果豐碩。他指新方願同中方一道，以新中關係新定位為指引，拓展雙方各領域合作，期待新中開通更多直航，進一步便利人員往來。他說中國是東盟最大貿易夥伴，共建「一帶一路」合作為雙方帶來實實在在利益，新方主張國與國應互相尊重、和平共處、互利合作，期待中方同東盟增進互信，共促穩定繁榮。