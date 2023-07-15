阿斯巴甜被世衛列為2B類致癌物　不同甜味劑構成健康疑慮一圖看懂

世界衛生組織、國際癌症研究中心等聯合國旗下機構14日正式宣布，將常添加在無糖可樂、口香糖的甜味劑「阿斯巴甜」（Aspartame）列入可能對人類致癌的「第2B類致癌物」。



營養師指出，其實阿斯巴甜在國內規範的劑量，目前都是安全的，相較之下果糖或是蔗糖都屬於精製糖，在營養上都是空熱量食物，吃多了更會增加肥胖、心血管疾病慢性發炎反應的風險。

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有關阿斯巴甜被列入可能對人類致癌的「第2B類致癌物」，營養師程涵宇接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，其實在許多食品，包括軟性飲料、口香糖、速溶咖啡、布丁等都可見其蹤影。而法國曾做過相關研究，這類型人工甜味劑攝取較多的消費者往往是女性、年輕人、吸煙者。

程涵宇指出，研究發現，阿斯巴甜的攝取量與乳腺癌及肥胖相關癌症的增加有關；另外，營養學期刊也指出，第二型糖尿病、心血管疾病、非酒精性脂肪肝、冠狀動脈疾病、腦血管疾病、癌症和荷爾蒙相關癌症的風險同樣相關。只是，營養師認為，不論是哪種糖，包括人工甜味劑、糖醇、新型甜味劑，或是天然的糖如蔗糖、蜂蜜等都需要注意控制攝取量。

程涵宇強調，基本上目前規範的劑量都在安全範圍內，可正常食用，因為這些非天然的糖都屬較新產物，專家也持續監測對人類健康狀況的影響，若真的希望能夠更健康，首先要避免軟飲料，也就是酒精含量低於0.5%的天然或人工調配的飲料，不論是否為添加糖或使用代糖的類型。

程涵宇也提醒，像是果糖（高果糖玉米糖漿）或是蔗糖都是屬於精製糖，在營養上都是空熱量食物，吃多了都會增加肥胖、心血管疾病慢性發炎反應的風險。

世界衛生組織（WHO）、國際癌症研究中心（IARC）與食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）在官網中宣布，依照IARC取得的有限證據，將阿斯巴甜列入可能對人類致癌的「第2B類致癌物」，人們可在這個每日限量內放心食用。若是不考慮其他食物的攝入量，建議成年人每日攝取40毫克以內，例如平均體重70公斤的成年人每天要飲用「9至14罐以上」代糖飲料才會超過建議攝取量。

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