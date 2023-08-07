牙籤鮮為人知的歷史：曾是時尚潮物　伊利沙伯一世當鍊墜掛頸上

看起來普通的牙籤，背後會有什麼不平凡的故事？



其實人人都知道牙籤，但很少有人關注它的歷史，人類使用牙籤這件事，可以追溯到上萬年前。

因為清潔牙齒這件事並不是現代人的專利，所以這類工具出現於什麼時候，一直在隨著考古人員的發掘而不斷更新著年代。例如考古人員就曾在挖掘出的尼安德特人（距今約12萬-3萬年）和晚期智人（距今約10萬-5萬年）的頭骨中，都查證到了明顯的用工具剔牙的痕跡。

曾是階級象徵 點擊放大看看古時人們所使用的牙籤：

+ 7

除此之外，科學家們還在澳洲土著、史前美洲原住民和古埃及人的遺骸中發現了牙齒的鋸齒狀缺口，表明他們曾經剔過牙齒。而人類史上首批牙籤的材料也非常質樸，動物的細骨、羽毛、魚刺，都可以成為剔除人們齒縫殘渣的工具。

最早出土的牙籤是在公元前3000年美索不達米亞國王墓穴時，發現了金式的牙籤。我國出土的最早的牙籤是在河南洛陽一座戰國早期古墓中出土的8枚骨製牙籤。它們為一頭削尖的針狀，距今約2300年。

牙籤曾一度是階級象徵。就像國王的權杖、皇帝的龍袍，那時只有貴族階級才配使用牙籤。它身份地位的崛起與金屬密不可分。自從金屬被發明並被使用後，金屬牙籤就開始流行。它們持續的時間更長，並成為當時地位身份的象徵，畢竟它們是由貴重金屬製成的，如銀和黃金。在17世紀，貴族們把牙籤變成時尚的象徵，用寶石之類的東西把它們包裹起來。

【延伸閱讀】二戰「最黑仔吉祥物」搭5艘戰艦全被擊沉 水手哀求：別再上船了（點圖放大閱讀）：

+ 33

皇室對牙籤也非常喜愛，羅馬皇帝尼祿在許多方面都很有名，其中之一就是在重要宴會上使用銀牙籤。伊利沙伯一世（Queen Elizabeth I）收到了6根金牙籤作為禮物，在她的一幅肖像畫中，她的脖子上掛著一根金牙籤。

那時的牙籤是私人訂製，是個人專屬。而牙籤這種尊貴的身份象徵走下神壇，其實距今只有100多年的時間。19世紀，是牙籤變成親民小工具的跨時代的節點。我們使用的現代牙籤工具，最初誕生於12世紀的葡萄牙，後來到了16世紀，隨着葡萄牙的殖民主義，牙籤的製作方式被帶到了南美大陸巴西。在那裏，有適合生產牙籤的天然木場，只是生產方式仍舊為人工，效率低下。

直到1869年，一個名叫查爾斯 · 福斯特的美國人旅居巴西，他從當地製造牙籤的農場工人那裏看到了這個創意，便決定投入機器生產，進行大規模批發加工。從而申請了現代牙籤的專利。

【延伸閱讀】歐洲暗黑料理史：「清蒸孔雀肉」是佳餚 勇者立誓才能吃（點圖放大閱讀）：

+ 27

牙籤製造業走向機器大生產後，製作流水線也就出現了。先把原木切段，然後固定在機器上去皮。去皮後的木頭固定到另一張機床上，被削成薄片，看上去像極了百葉窗。削下來薄片被捲成一捲捲「果丹皮」，然後兩兩一組，壓在一起，增加牙籤的堅韌度。然後機器快速切割，將這些果丹皮切成我們日常使用的牙籤尺寸。

切好的小木桿集體被傳送帶送到篩選倉進行質檢，不合格的牙籤會在這裏被過濾掉絕大部分。這場景看着有點像炸薯條。通過質檢的小木棍們，最後被機器進行掐頭去尾，變成熟悉的兩頭尖細形狀。之後就會根據廠家需求進行裝盒。也可以進行單獨散裝。這類多用於航空公司或各家餐飲的一次性包裝袋中。

當然，目前不同地區牙籤使用的原材料略有不同，像是在我國以竹籤比較常見。另外在網絡中，牙籤的用法也已經不局限於清潔牙齒。有些人用它做手工、有人用它練暗器，最意外的是，還有人用它來開西瓜……嗯，別說，這瓜挺大。

有人用牙籤來開西瓜。（狂丸研究所提供）

【本文獲「狂丸研究所」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】