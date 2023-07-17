睇YouTube學幫自己開腦？俄學者「玩命」DIY為大腦植入晶片險死

不愧是戰鬥民族！來自俄羅斯、40歲的研究人員拉杜加（Michael Raduga）為了想要達成如科幻電影般「控制夢境」的目的，竟透過YouTube影片自學動手術，接着就在家自行動手術、嘗試將晶片植入大腦，導致嚴重失血險些喪命；拉杜加術後也透露，他在手術前就已經做好赴死的準備，對於手術後成功活下來感到相當興奮，事件公開後引起熱烈討論。



這位學者在手術失敗後，竟因自己沒死去仍感興奮！（按圖了解）

綜合《每日郵報》等外媒報道，作為研究員的拉杜加是俄羅斯某研究中心的創始人，着重在睡眠麻痺、靈魂出竅的體驗指導；而據了解，拉杜加一直都想做到如同科幻電影《潛行空間》（Inception）劇情般，透過電極控制夢境，也因此在看過幾段YouTube影片、拿了5隻羊練習後，拉杜加就着手開始了「自行開腦」的神經外科手術。

拉杜加在手術過程中，不僅用鑽頭推平了部分頭骨，還選擇用迴紋針夾住掀開的皮膚，手法相當粗糙、更導致失血超過1公升險些危及生命。對此牛津大學神經外科醫生顧問格林（Alex Green）傻眼譴責這樣的行為，強調神經外科手術都是經驗豐富且合格的醫生才能執行，否則可能會因為皮質靜脈或腦內血管出血的發生，造成永久性功能障礙或死亡。

「我只是找到一種可以做『清醒夢』的辦法」，拉杜加坦言，在手術進行到一半的時候，因為嚴重失血，讓自己曾想過放棄，如今也很高興能夠活下來；另外拉杜加也解釋，所謂的清醒夢，就是可以實現腦中的一切幻想，並得到貨真價實的情緒體驗，而這是VR技術在侷限性影響下無法做到的，對於手術他並不後悔，甚至重申人類將擁有一個「萬事皆有可能的世界」。

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