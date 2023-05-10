失智症｜體內一蛋白會致阿茲海默症？研究發現呼吸法能預防患症

阿茲海默症（Alzheimer's disease），是失智症的一種，它會導致患者出現記憶力衰退、性格改變及判斷力下降等多種症狀，並使患者漸漸失去自理生活的能力，更可怕的是它無藥可醫。但近日有研究指，一種簡單的呼吸法竟有助預防阿茲海默症。



這項研究是由美國南加州大學的研究人員進行的，計劃招募了 108 名年齡介於 18 至 30 歲和 55 至 80 歲之間的參與者進行實驗。他們被要求每天兩次進行 20 分鐘的呼吸練習，過程中參與者需要將吸氣和呼氣的時間維持在5秒，每天兩次，持續4個星期。結果竟發現，參與者血液中的β澱粉樣蛋白水平會下降。

什麼是β澱粉樣蛋白？

β澱粉樣蛋白（amyloid beta peptide，簡稱Aβ）是一種由蛋白質構成的小分子，過往一直有研究認為，它是阿茲海默症等神經退行性疾病的主要成因之一。

在正常情況下，Aβ是由神經元產生並被清除的。然而，在某些情況下，例如阿茲海默症患者，Aβ的產生速度超過了清除速度，導致Aβ在大腦中積累形成斑塊，進而損壞神經元，最終導致認知功能下降。

因此，Aβ成為阿茲海默症的一個重要治療目標，目前的研究主要集中在阻止Aβ的產生或促進其清除，以減緩或治療阿茲海默症的進程。

只有長者才會患上阿茲海默症？

阿茲海默症是認知障礙症中最常見的類型，佔所有病例之50%至75% 。此退化性疾病的成因未明，現時並未有根治方法。它會導致持續性的認知和智力功能喪失，從而削弱記憶力、思考和執行日常事務的能力以及社交技能，最終患者必須依賴他人照顧。由於無法替換退化的腦細胞，病情會隨著時間而惡化，因此，這種疾病是無法治癒的。藥物有時可以有效地減慢疾病的發展，但不能阻止或逆轉病情的惡化。阿茲海默症的進展速度因人而異。

坊間普遍認為阿茲海默症僅對老年人有影響，但事實並非如此。年輕人也會受到影響，早發性阿茲海默症發生在65歲之前，佔所有病例兆約1%。它通常是由基因突變引起的，在這組人中，他們可能在40或50多歲時出現症狀。遲發性阿茲海默症更為常見，並在65歲之後出現。

呼吸與阿茲海默有何關係？

研究人員指，人們的心跳頻率會受到呼吸的影響，同時又影響著我們的神經系統以及我們的大腦產生和去除蛋白質的方式。人體的大腦有兩組神經系統，當大腦保持清醒和活躍時，人類通常會使用自身的交感神經系統，用於產生記憶並提高集中力。而當你需要保持冷靜，睡個好覺，消化食物時，身體則會啟動副交感神經系統。

當交感神經系統被激活時，心跳之間通常不會有變化，但是當副交感神經系統被激活時，吸氣時心率會增加，呼氣時心率會降低。若你的身體仍然年輕健康，你可以輕鬆在這兩個系統之間切換，但隨著年齡的增長，這種切換會變得更加困難，除非你非常健康，否則心跳頻率變化會大幅下降。

事實上，2020 年一項研究發現，在 20 歲到 60 歲之間，人們的心跳頻率變化平均下降了 80%，這亦是長者難以入睡的一部份原因，因為他們難以切換到休息用的副交感神經系統。

該大學情緒與認知實驗室主任 Mara Mather 教授表示，「我們知道交感神經和副交感神經系統會影響阿爾茨海默病相關肽和蛋白質的產生和清除。儘管如此，關於衰老過程中的這些生理變化如何影響導致某人患上或不患上阿爾茨海默病的因素的研究很少。」

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阿茲海默的徵兆和症狀

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阿茲海默症通常會逐漸惡化。症狀因人而異，可能包括：

1.記憶力下降而干擾日常活動，導致忘記新接收的資訊和/或重複問問題。



2.規劃或解決問題的能力降低。



3.難以執行熟悉的日常事務，例如駕駛上班。



4.對時間、日期或地點有困惑。



5.視覺空間功能受損，例如難以分辨距離或顏色對比度。



6.說話、寫作和閱讀有困難。



7.遺忘東西而無法追溯發現東西遺失前的事。



8.推理和判斷力減低。



9.性格和行為的改變，例如變得不信任他人。



10.逃避例如參與興趣活動、工作或社交活動等的社會接觸。



預防阿茲海默症５大要點

阿茲海默症是一種神經退行性疾病，目前尚無特效治療方法，因此預防非常重要。以下是一些預防阿茲海默症的建議：

1. 保持身體健康



保持健康的身體可以降低患上阿茲海默症的風險。建議定期進行身體檢查，保持健康的飲食和睡眠習慣，適當鍛煉身體。

2. 獨立學習



不斷學習新知識和技能可以刺激大腦，保持大腦的活躍狀態。可以通過讀書、學習新技能、參加社交活動等方式進行學習。

3. 社交互動



社交互動可以促進大腦的活躍，有助於預防阿茲海默症。可以通過參加社交活動、與朋友聊天、參加義工活動等方式來增加社交互動。

4. 控制心理壓力



長期心理壓力可以損害大腦，增加患上阿茲海默症的風險。可以通過運動、冥想、放鬆技巧等方式來控制心理壓力。

5. 避免頭部創傷



頭部受傷可以增加患上阿茲海默症的風險。因此，要注意安全，避免高風險活動和運動，避免意外事故。