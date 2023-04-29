失智症｜婆婆患阿茲海默症常走失！家人無奈將聯絡電話紋在她手上

許多長輩因為患有阿茲海默症，隨着年紀腦部跟著逐漸衰退，患者也會出現智力下降、日益健忘問題，除了脾氣變得暴躁以外，還可能找不到回家的路，照護者為此必須花費極大心力陪伴和照顧阿茲海默症患者。



近日中國有民眾帶者患有阿茲海默症的老婆婆來到刺青店，將兒女及孫子的聯絡方式刺在右手背上，影片曝光後也引發兩派議論。

家中長者受失智之苦，她的家人想必也是無奈地出此下策：（按圖了解）

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怕老婆婆再度走失！家人帶她前往紋身店刺手機號碼

微博近日瘋傳一段老婆婆在刺青店紋身影片，紋身店老闆透露老婆婆年齡大約介於80歲至90歲之間，「因為婆婆患有嚴重的老年癡呆症，在過來紋身前她已經走丟了一次」，後來老婆婆家人聯繫到該名紋身店老闆，並表示希望能夠在老婆婆右手背紋上兒子、女兒及孫子共3人的電話號碼，最後刺上「丟失請聯繫」字樣，老闆也說，「這個婆婆其實也挺怕疼的，但是一直聽她的孫子、兒子在那裏說，所以她就忍住了」。

「電話刺青」引來正反評論！網心疼：紋一個號碼不行嗎？

影片在微博曝光後也引來民眾關注，不少中國網友紛紛留言：

．「可以理解，縫衣服上、掛牌、手環都沒有用，老人會拆掉扔掉，紋身會痛一會兒，但是紋上的號碼不會丟失，對於老奶奶來說是更安全了」

．「這應該是最有意義的紋身了」

．「這是我見過最有用、最有意義的紋身！將愛紋到身體裡！能看到！」

．「莫名有點心酸和感動」



不過也有網民認為：

．「這麼疼，紋一個就夠了、就能找到了，為何要紋三個」

．「單純不能理解為什麼紋三個！三個人平時都很難聯繫上嗎？」

．「這以後也不能換電話號碼了」

．「搞個訂製紋身貼，長時間不退那種，定期重新貼」

．「用點腦花點時間把聯繫方式縫到老人經常穿的衣服不難吧」

．「我老了孩子別把他收款碼紋我手上就行」

．「好心酸」

．「可以理解，但是手背都是骨頭，會疼的，不能紋在手腕，別寫那麼多字，就光紋一個號碼不行嗎？」



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