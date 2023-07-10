南非實體舉行金磚峰會　「普京倘赴會是否遭逮」考起東道主

第十五屆金磚國家（BRICS）峰會8月22日至24日將在南非約翰內斯堡（Johannesburg）以實體形式舉行。



法新社報道，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）星期天（7月9日）在一場簡報會上說，金磚國家峰會召開在即，目前正在就會議的形式進行最終討論；金磚國家峰會已經3年沒有舉行線下的實體會議，今年（2023年）的峰會將不再以線上的方式召開，各方都在致力於舉行一場「能夠注視彼此」的峰會。

不過，拉馬福薩並未說明俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會否親自出席會議。國際刑事法院（ICC）之前指控俄羅斯非法驅逐烏克蘭兒童，並對普京發出了逮捕令。南非是國際刑事法院的締約國，在這種情況下，普京若踏入南非領土，南非政府將不得不執行國際刑事法庭的通緝令而逮捕普京。

俄烏戰爭爆發以來，南非當局一直沒有譴責俄羅斯，並申明本國持中立立場，正在推動對話。此前有許多輿論猜測，南非為了避免逮捕普京，可能會把本屆金磚國家峰會召開地點轉移至中國，但南非後來駁斥了這一說法。

拉馬福薩星期天強調，南非保持中立、推動對話的角色十分重要，「在地緣政治局勢像現在這樣多變的情況下……像南非這樣的國家應該能夠發揮其長期以來的作用。」

他提到南非前總統曼德拉（Nelson Mandela），指出這也是曼德拉處理國際關係的方法，「他能夠與各方對話，無論他們是否有衝突。」

拉馬福薩6月率領非洲領導人和平使團，分別赴基輔和莫斯科展開促和對話，其間向俄烏領導人提出10點建議，包括緩和局勢、承認各國主權、對所有國家的安全保障、通過黑海的糧食出口不受阻礙，以及將戰俘和兒童送回原籍國等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

