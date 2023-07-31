西貢鯨魚｜江玉歡一語成讖　悲痛教訓：政府唔能夠企太後

活躍於西貢海域的布氏鯨今日（31日）葬身大海，終於不用再被市民圍觀。立法會議員江玉歡早前勸喻市民勿出海觀鯨，曾謂「係咪有一日見到佢浮上水面，死咗先安樂呢？」這一句意外成為事實。



她坦言，聞訊後感到非常不開心及惋惜，形容今次事件是「悲痛教訓」，反映市民的不自律，政府應擔任「看門人（Gatekeeper）」角色，需要及早介入事件，「唔能夠企得太後」，同時制定危急方案，預備下一條鯨魚的到來，以及成立專責小組保護鯨魚，長遠則應修例禁止市民出海觀鯨。



+ 1

政府在鯨魚受傷才研究護鯨實太遲

江玉歡認為，政府於鯨魚受傷之後，才研究保護鯨魚的可行方案，時間實在太遲，強調所有危急方案，應該在危急事件未發生之前已經制定，「其實冇事嘅時候已經要研究。你要諗下，下一條鯨魚好快就嚟㗎啦，有條鯨魚嘅時候先諗點樣做，梗係遲啦。」

我知道好多人又話睇中華白海豚等等，嗰度唔係海洋公園呀嘛，睇海豚去海洋公園啦！ 等條鯨魚游到嚟先諗緊急方案就死啦，鯨魚嚟到好多人睇，呢個係肯定嘅事嚟㗎啦。 立法會議員江玉歡

政府應是Gatekeeper 及早介入觀鯨

她形容，政府的角色應是「看門人（Gatekeeper）」，需要及早介入市民觀鯨的情況，有責任加強巡邏，禁止市民出海觀鯨，「我哋有時候唔能夠太遲、唔能夠企得太後」、「當我哋見到有條鯨魚嘅時候，其實我哋應該唔好諗啲人會自律」。

江玉歡說，政府應擔當Gatekeeper角色。（資料圖片／林靄怡攝）

促設專責小組 啟動危機方案

江玉歡認為，政府應該要有專責小組保護鯨魚，當再有鯨魚於香港水域出現，隨即啟動危機方案保護鯨魚，並且考慮修例，賦予現有的「觀豚指引」法律效力，列明不能出海觀鯨，當有鯨豚進入香港水域，政府需要果斷發出指令禁止任何人出海觀鯨豚，市民不遵循指令則等同違法，又指政府可考慮針對租船觀鯨的行為，採用「放蛇」方式執法。