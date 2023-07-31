西貢鯨魚｜布氏鯨浮屍海面周身傷　人員撫摸身軀協助吊上躉船運走

一條布氏鯨本月中起在西貢海面出沒，連日來大批市民出海觀鯨，鯨魚早前亦被發現身上疑有被螺旋漿擊中的傷痕，至今日（31日）被發現浮屍海面，側身反肚，內臟溢出。及至下午約5時45分，當局安排躉船到場；傍晚6時10分左右開始吊起鯨屍，約6時35分成功吊上躉船甲板，運往西貢萬宜水庫西壩，以作解剖及調查死因。



現場所見，鯨屍被吊上躉船前，可見有協助吊運人員在海中撫摸其身軀；屍體被吊上躉船甲板後，可見其黑色背部有兩個巨大傷口，均已嚴重腐爛脫皮，露出白色肉；而鯨魚的白色腹部亦有多處脫皮。

+ 2

《香港01》記者今早在西貢牛尾洲南面海面見鯨魚屍體漂浮，水警及海事處在海面巡邏調查。現場可見鯨魚背部近尾鰭皮開肉綻，開始腐爛，鯨屍隨着水流飄向小棕林方向。水警船不斷在海域巡邏，不時呼籲船隻「後啲、後啲，唔好太近。」漁護署人員船隻靠近鯨屍檢查。

布氏鯨浮屍西貢海面，漁護署人員乘船靠近觀察及調查。（朱永倫攝）

海洋公園及香港海洋公園保育基金（保育基金）表示，有關市民今日報稱於西貢海面發現鯨魚屍體，團隊聯同漁農自然護理署前往相關水域，詳細了解及處理個案。海洋公園及保育基金強烈呼籲公眾不要出海觀看，並會適時公布進一步消息。

+ 14

有船家向《香港01》提供照片及影片，其中一段長約10秒的影片顯示，一條鯨魚疑似側身翻肚，漂浮在海上不動，狀況與之前「上水」張大嘴吧進食後又游走不同，懷疑其身體出現問題，亦引起大批網民關注。

另外有影片近距離拍攝到鯨屍狀況，屍身爆裂有內臟溢出，片中船家不禁嘆道：「打車葉（螺旋槳）打到啲腸都標埋出嚟！」

警方表示，今早10時46分接報在西貢牛尾洲南面發現一條鯨屍，水警及漁護署職員到場調查。

有市民發現疑有鯨魚側身翻肚漂浮在水面。（讀者提供）

自本月13日，西貢發現有鯨魚後，其行蹤隨即成為大批市民關注點，更有不少人租船出海觀鯨。近日社交平台不時出現照片，見到有船隻距離鯨魚極近，而鯨魚早前亦被發現身上疑有被螺旋漿擊中的傷痕，有專家推斷非近期造成且正在癒合。政務司司長陳國基更在社交平台勸籲市民勿再出海「追鯨」，並要求相關部門加強巡邏等。