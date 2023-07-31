西貢鯨魚│各國嚴禁靠近：西班牙規定300米距離　可重罰20萬歐元

西貢布氏鯨連日出沒，早前被發現背部疑被船隻螺旋槳打傷外，今早（31日）更被發現在海中翻肚死亡，當局連日呼籲民眾勿到附近海域觀鯨，可惜為時已晚。鯨魚是世界上體型最大而且最長期壽的動物之一，然而，由於人類活動的影響和污染，鯨魚種群數量縮減，生存環境也受到了嚴重威脅。各國都在致力保護當地鯨魚品種免受傷害，部分國家更有法律嚴禁追逐或靠近鯨魚。



在全球範圍內，一些鯨魚品種正處於瀕危或受威脅的狀態。例如，南極洲的南露脊鯨（southern right whale）、北極洲的北極鯨（又稱弓頭鯨，Bowhead whale）和北大西洋露脊鯨（North Atlantic right whale）等都是珍貴的物種，需要受特別保護。許多國家已經制定了法律和政策，以確保這些鯨魚物種的生存和繁殖。

在美國，北大西洋露脊鯨是一種受到嚴格保護的物種，目前估計在全球只剩300多條。在美國，北大西洋露脊鯨是受到嚴格保護的物種。根據聯邦海洋員工保護法和瀕危物種法，禁止人們接近這些鯨魚，如果違反規定，將面臨高額罰款、監禁和船隻沒收等嚴厲懲罰。此外，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）還為北大西洋露脊鯨制訂了一系列保護措施，例如在某些地區實施限速，並限制某些海洋活動。

去年12月，佛羅里達州有兩名皮艇運動員試圖拯救一隻在該州東北部近杰克遜維爾附近游泳的懷孕北大西洋露脊鯨，結果因為違反法律保護措施，可能面臨嚴重後果。

世界上最瀕危的大型鯨種之一的北大西洋露脊鯨，除了在美國東海岸之外，也會在加拿大出沒。在加拿大，保護鯨魚的法律也很嚴格，包括在每年的鯨魚季（約4月至11月）在聖勞倫斯灣實施船隻交通管制措施。

加拿大運輸部的「鯨魚保護法」禁止船隻靠近鯨魚，如果違反法律，罰款可高達25萬加元。例如，2019年，一艘觀光船因為靠近加拿大卑詩省的一頭灰鯨而被罰款17,000加元。

本港西貢海域出現的布氏鯨：

加拿大規定至少保持百米距離

根據規定，任何接近海洋哺乳動物的人都必須跟牠們保持至少100米的距離，包括鯨魚、海豚和鼠海豚（porpoises）。對於正在休息或有幼崽的鯨魚、海豚和鼠海豚，更要有200米的最少接近距離；至於瀕臨滅絕的虎鯨（ killer whales，orca），人們更必須與牠們保持400米的距離。

在西班牙，觀光船隻追逐濒危鬚鯨（Fin Whales）的行為一直引起動物權益團體不滿。這些鯨魚在西班牙東南部的科斯塔布蘭卡（Costa Blanca）附近出沒時，不少船隻靠近鯨魚，有時距離只有幾尺。

去年有攝於6月底的影片（點擊以下影片觀看），可見多艘觀光船追逐一群鬚鯨，可見相當靠近鯨魚。當地鯨魚和水生環境科學研究非牟利組織Edmaktub指，這種情況對鯨魚來說非常危險，因為當牠們被迫改變方向以避免撞上追逐的船隻時，牠們很容易迷失方向。

事實上，為了防止這種情況發生，西班牙法律要求，任何船隻都要跟鯨魚保持300米的距離，違反法律者罰款可高達20萬歐元。

本港水域中華白海豚18年間跌八成 數量無恢復跡象

由此可見，各國都有嚴格的法律和規定來保護當地鯨魚品種，並對違反法律的人進行嚴厲懲罰，香港亦需要跟上這些監管步伐。香港儘管不屬鯨魚棲息地或經常出沒的地帶，但仍有江豚及中華白海豚出沒。不過，牠們近年在港出現的數字大幅減少，漁農自然護理署去年發表的報告提到，本港水域中華白海豚的數字在過去18年間下跌接近8成，本地海豚數量並無任何恢復跡象。

而且，要真正保護鯨魚，還需要提高公眾對保護鯨魚的意識和教育，減少對鯨魚的干擾和破壞，保護海洋生態系統的平衡，讓鯨魚能夠在它們的自然棲息地充分生存和繁殖。