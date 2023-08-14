非洲2022年逾5,000萬美元基建合約　中企獲得31%

當地時間8月13日，香港《南華早報》刊文指出，隨着中國提出「一帶一路」倡議並鼓勵中企走出海外尋找市場和原材料，中國與歐美在非洲基建市場的份額逐漸對調，中企日益成為非洲基建的「主力軍」。



本文獲《觀察者網》授權轉載；作者：范維



報道援引韓禮士基金會（Hinrich Foundation，暫譯）近日的一份報告稱，在2013年，由西方公司推進的非洲基建項目佔37%，中國企業僅僅為12%。而到2022年，價值5000萬美元以上的非洲基建項目合約中，有31%由中國公司獲得，而西方企業僅佔12%。

該項研究的作者、世界貿易組織（WTO）前官員羅克韋爾（Keith Rockwell）表示，在「一帶一路」倡議帶動下，中國幫助建設一系列非洲大型基建設施項目，如蒙內鐵路（Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway）、亞吉鐵路（Addis Ababa-Djibouti Railway）、吉布提多拉萊多功能港口（Doraleh Multi-Purpose Port）等等。

羅克韋爾指出，中國也是非洲的最大貿易夥伴，2021年的總貿易額達2500億美元，而美非貿易額僅為620億美元。研究稱，過去兩年裏，中國在撒哈拉以南非洲的基建設施項目總投資達1550億美元。

「憑藉如此密切的貿易和商業關係，中國贏得（非洲的）大部份基建項目合約也就不足為奇了。」儘管「中方在與非洲打交道時遇到過阻力」，羅克韋爾仍然強調，中非關係「廣泛且深入」，並可能在未來多年內保持強勁趨勢。

撒哈拉以南非洲地緣經濟分析師阿利·薩楚則表示，中國在融資方面更具創新性，並且在將戰略重心轉向非洲大陸方面「明顯更快」。

港媒提到，歐盟和美國正努力在非洲追趕中國。

2022年6月，美國總統拜登（Joe Biden）正式宣布一項七國集團（G7）基建計劃，目標是在5年內籌集6000億美元，為發展中國家所需的基建設施提供資金。歐盟也於2021年12月提出總金額達數千億歐元的「全球門戶」（Global Gateway）倡議，以協助發展中國家興建基建設施。

儘管歐美在推出計劃之時，都避免直接提及中國，分析人士仍普遍認為，西方的相關舉措旨在抗衡中國的「一帶一路」戰略。

中方此前回應「美歐全球基建計劃與『一帶一路』倡議是否有競爭關係」時指出，「一帶一路」是務實開放的倡議，秉持的是共商共建共享原則。在合作中有商有量，在交往時重情重義。對於其他國家的倡議，只要不以意識形態劃線，我們都歡迎；只要不夾帶地緣政治私貨，我們都樂見其成。

正如薩楚所說，中國在非洲擁有「無可爭議的領先地位」，經過20多年的接觸，已經在當地擁有大量「資產」。

由中國提出的「一帶一路」倡議歷經10年，正逐步將美好藍圖變成實景畫卷，一個個「國家地標」「民生工程」「合作豐碑」拔地而起。非洲始終積極響應「一帶一路」倡議，在53個同中國建交的非洲國家中，有52國以及非盟委員會已經同中國簽署共建「一帶一路」的合作文件。而基建設施又是中非經貿合作、共建「一帶一路」的優先領域。

據中新網，過去10年間，中央企業與非洲各國在基建設施等領域合作成果豐碩。截至目前，中央企業在非洲展開各類基建設施項目超過1600個，為提升非洲基建設施水平、加速互聯互通作出積極貢獻。

全球規模最大的露天鈾礦納米比亞湖山鈾礦、非洲一次性投資規模最大的汽車製造廠南非北汽汽車廠、目前博茨瓦納最高等級的高速公路博茨瓦納-哈博羅內到博特勒四車道……這些基建設施項目背後，都活躍着中國基建的身影。