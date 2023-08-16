兒童槍案｜佛州9歲仔爆頭槍殺6歲童　維州婦稚兒槍傷老師認疏忽罪

美國再發生槍擊慘劇，佛羅里達州一名6 歲兒童，15日被一名9歲兒童槍殺。據指出，死者是頭部中彈，但警方未交代更多案情。美國兒童開槍事件並不罕見，同日維珍尼亞州一名母親，就因其6 歲兒子槍傷老師，於庭上承認一項忽視兒童罪。



案發於傑克遜維爾（Jacksonville），當地警方表示，受害者下午被送往醫院，但最終被宣布死亡。槍擊發生時，家裡有一名成年人，但由於該州有保護受害人隱私的《馬西法》（Marsy's Law），當局無法透露該成年人與兒童之間的關係，也無法透露兩名兒童之間的關係，案件仍在調查中。

維州6歲童帶槍返學傷老師

與此同時，美國維珍尼亞州一名6歲男孩今年1月在教室內開槍，導致一名女教師身受重傷，男童因年紀太小免被起訴。其母親泰勒（Deja Taylor）15日在法院承認一項忽視兒童的重罪指控。

案發於紐波特紐斯市（Newport News），律師在15日的法庭聆訊上表示，男孩從他母親放在梳妝台上的袋裡，拿走了一把扳機未上鎖的槍。然後於學校向女教師艾比（Abby Zwerner）的開槍。

泰勒與檢方達成認罪協議，只承認忽視兒童的重罪指控，獲撤銷危險存放槍械的罪名，預定於10月27日被判刑。此案除泰勒被檢控，受傷老師亦對學校入稟，指管理人員無視男孩可能攜有武器的警告，要求索償4000萬美元。