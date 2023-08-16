颱風蘭恩｜滯留大阪關西機場2晚　台灣乘客抗議長榮「只發1瓶水」

蘭恩颱風二度登陸日本，嚴重影響關西陸空交通，據各國航空公司統計約有近3000名台灣旅客受影響，甚至多達650名旅客被迫在機場過夜。



其中，有受困旅客不滿長榮航空的處理態度，控訴「只傳訊息、停飛、後面也沒任何動作？」。

不滿長榮沒後續處理 台灣乘客於機場示威（點擊放大瀏覽）：

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據一位名叫「李平平」的網友在臉書「爆料公社」發文貼出影片表示，受困關西機場的長榮航空飛機共有3台，總計約80名乘客，他們全家原要搭乘長榮航空BR129/BR131返台，但無奈碰上颱風，滯留機場已睡地板兩夜，沒想到長榮航空居然只有一張公告、而且還沒有中文，只傳訊息說停飛，就沒有後續處理，讓許多旅客在機場群起抗議，呼喊「我要回家」的口號。

李平平說：「我們也知道不是航空公司的錯，只是颱風過後，每家航空公司都想辦法將旅客載回台灣，唯獨長榮航空公司不理不睬。我們不是要賠償，因為是天候（天氣氣候）因素，是颱風過後，這麼多的旅客滯留機場，長榮航空公司只傳訊息、停飛，後面也沒任何動作？」

他痛批長榮航空公司、高層「睡飽了沒？」，而在旅客抗議完後，長榮航空公司今天中午才發給每人1瓶水。

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不過，有些網友見狀也留言回應：「你確定昨天其他航空公司飛出去嗎？昨天中午前關西機場幾乎所有航空都停飛」、「兩晚睡機場比較誇張了一些」、「如果能飛，你們敢坐嗎 ？切結書簽一簽吧」、「K董（張國煒）不在長榮航空，長榮早已不是長榮，不然你叫長榮董事長深夜飛來跟妳道歉，看他來不來」。

「就颱風影響班機啊！不然你想怎麼樣？航空公司也想趕快載旅客回來好嗎？」、「那就趕快搭乘別家航空公司，或者入住別家酒店／民宿，別家都會儘速處理的」、「比照辦理，董事長出來說明，只有星宇董事長最有誠意」、「颱風，有哪個字看不懂？有空抗議不如安排住宿，出門要投保不便險啊」。

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而針對旅客抱怨，長榮航空回應強調，15日受到蘭恩颱風影響，桃園及高雄往返大阪航班共計有6個航班取消、2個班次延誤，16日航班皆已全數恢復正常飛航。

長榮航空已盡全力協助航班取消的旅客改訂位或簽轉至其它航點返回，另有150餘名旅客今自行至機場現場排候補；公司已調派一架342人座之波音787-10機型，空渡至日本以加班機方式輸運旅客回台，預計台北時間下午16:45自桃園起飛，當地時間20:25抵達大阪，回程於當地時間21:45由大阪起飛，台北時間23:25返抵桃園機場。

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