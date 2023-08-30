美國16歲少女開學前「為搶麥當勞甜酸醬喪命」　遭人持刀刺死

美國一名16歲少女日前跟朋友到麥當勞用餐，沒想到過程中為了搶甜酸醬引發爭執，導致她遭另一16歲女子持刀刺殺身亡。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，16歲的利貢（Naima Liggon）在8月27凌晨兩點左右，跟朋友到華盛頓特區一間麥當勞點餐，取餐離開不久後就發生憾事。

與朋友派對後買麥當勞 監視器顯示死者先動手（點圖了解更多）：

+ 5

華盛頓特區大都會警察局警官賈斯柏（Brendan Jasper）表示，利貢與兇嫌都來自馬里蘭州瓦爾多夫，當天兩人跟另外三人碰面後，開車前往華盛頓特區參加派對，派對結束後又一起到麥當勞買東西吃。

賈斯柏在法庭上調出監視器畫面指出，利貢跟另一名女孩為了搶甜酸醬在麥當勞外打了兇嫌，一開始兇嫌並沒有反擊，但是後來一行人要上車時，兇嫌就突然「撲向」利貢，並拿出暗藏的20厘米尖刀刺向利貢的胸部及腹部。

雖然同行的其他友人趕緊將利貢送到附近醫院，不過由於傷勢太過嚴重，利貢在醫院不治身亡。

【延伸閱讀】德國女網上找容貌相似者 約見後疑狂刺50刀殺死 原因令人心寒（點圖放大閱讀）：

+ 23

本來8月28日應該是高中開學日，但利貢在開學前一天過世，沒辦法再回到學校完成學業。

由於兇嫌未成年，按規定不能公開姓名，她已在案發當天被捕，被控犯有武裝二級謀殺罪，到下次聽證會前不得保釋。

利貢是今年華盛頓地區遇害的第13個未成年受害者。為了遏止當地青少年犯罪亂象，華盛頓當局已安排針對未成年人實施宵禁，未來週日至週四晚上11點到早上6點及週五週六午夜至早上6點間，17歲以下未成年人必須在有成人陪同的情況下才能進出公共場所。

延伸閱讀：

日本試管嬰兒近7萬創新高 每11名新生兒就有1人

帝國煉金術：東南亞如何從西方殖民廢墟中，鑄造出民族國家？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】