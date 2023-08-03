泰政府籲米農轉種其他作物　冀保護飲用水源　分析指米價又再貴

普羅大眾最怕捱貴米，可是俄烏戰爭及印度禁止非巴斯瑪蒂米出口等措施，已讓國際米價在過去1年處於10年來最高水平。近日美國個別州份現搶米潮，部份商戶將每袋20磅的大米售價，由16美元增至最高47美元。本港的餐飲業人士，亦預料米價有可能上升並會轉嫁至客戶。在米價居高不下之際，泰國政府為節約用水，鼓勵當地米農轉種其他作物。米價或許更難從高位回落。



據《CNBC》報道泰國國家水資源辦公室（ONWR）呼籲當地農民轉為種植用水量較少，以及更快獲得收成的作物。為何ONWR會作出有關味籲？因為泰國正面降雨量較少的難題，因此ONWR希望透過鼓勵農物改種極其他作物，以保護水源作飲用。

ONWR的秘書長蘇拉斯里（Surasri Kiditmonton）指出當地降雨量較正常水平低40%，當地面臨食水不足的風險提高。因此當地的水源管理方向會集中於確保有足夠飲用水，而農業用水將用於種植多年生長作物。

所謂多年生作物，是指農民收割後作物會再度生長，稻米則是年生作物。

泰國地標／泰國國旗：圖為2022年8月23日，遊客來到泰國曼谷的金山寺。（Getty）

植種其他作物對保護水源有多大作用？《CNBC》指出每種植一公斤稻米，須要用水2,500公升。若是種植小米等作物，同樣的收成只須要650至1,200公升水。

泰國為全球第二大稻米出口國。《CNBC》引述荷合銀行高級分析師Oscar Tjakra指出，泰國稻米產量或會明顯下降導致國際米價進一步上揚，又指出會留意泰國米農會否跟隨有關指引。他又預期在米價高企情況下，當地農民仍會選擇種米。

對於泰國政府希望透過農民改種其他作物以保護食水水源，業內人士又有何看法？《CNBC》引述Rice Trader行政總裁Jeremy Zwinger的電郵指出，當地不時會推動保護水源，可是在合適的水利系統建立前實際效力有限。