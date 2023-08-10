美國加州YSL遭數十蒙面人洗劫　30萬美元貨品1分鐘搶光｜有片

美國各地的搶劫案近年來十分猖狂，其中又以加州最為嚴重。



當地時間8日下午5時左右，一群搶匪（編按：30至40人）竟在光天化日之下闖入一家高級購物中心「徒手行搶」，不到1分鐘就洗劫了所有商品，最後直接高歌離席。

據悉遭竊產品價值總計30萬美元。

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《每日郵報》報道，這起竊盜案發生在加州格倫代爾（Glendale）The Americana at Brand購物中心，一群身穿深色衣服、戴頭巾和口罩的竊賊，8日下午闖入Yves Saint Laurent（伊夫聖羅蘭／YSL）店面，直接偷走價值約30萬美元的商品。

目擊民眾拍下的影片可見，一群蒙面搶匪抱着商品從商店內狂奔而出，衝過一條人行道來到路邊，搭上約20輛同夥的車輛飛馳而去。

而1名嫌犯逃跑時似乎被一名亞馬遜（Amazon）送貨司機攔住，有人目睹兩人扭打在一起。

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格倫代爾警官維克多（Victor Jackson）表示，竊賊並未使用任何武器，也沒有人員受傷；至少30到40人參與搶劫，有些人進入商店拿走物品，其他人則在車裡接應，目前警方尚未逮到任何人。

他將這次搶劫形容為「快閃搶劫」（flash rob），因事發過於突然且嫌犯人數眾多，店內工作人員根本來不及反應。

加州淪為竊盜天堂，許多人認為與2014年的第47號提案（Proposition 47），又稱「搶劫除罪化」法案有關，財物損失在950美元以下的盜竊罪，從重罪變成輕罪，變相為不法之徒「開綠燈」，導致隨處可見公然盜竊。

為防範盜竊，奧克蘭警察局（OPD）呼籲居民加固門窗、裝設警報器、監視器、修剪家門口灌木叢、勿幫陌生人開門，同時鼓勵舉報搶劫行為。

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