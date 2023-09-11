英國王室前管家指哈里梅根拒邀約　女王死前沒法與曾孫女溫馨相聚

英女王伊利沙伯二世離世一周年之際，王室前管家爆料，2022年6月哈里王子和妻子梅根曾帶着子女返英國，參加女王的登基白金禧慶祝活動，但女王跟以其乳名命名的曾孫女莉莉貝特（Lilibet）只有極短暫時間相處。



前管家稱莉莉貝特生於美國，所女王在她快要滿1歲才有機會見到她。女王開心地準備好生日蛋糕，但哈利與梅根拒絕女王的邀請，沒讓她們見面。

英國《鏡報》8日發布已英國王室前管家伯勒爾（Paul Burrell）的訪問內容：

即使在莉莉貝特1歲生日那天，女王也沒有見到她。她前1天見過她。 但在生日那天，她（女王）做了1個生日蛋糕，放了1根蠟燭。 但他們從未露面。那根蠟燭從未點燃過。

伯勒爾稱，女王為莉莉貝特不只準備好蛋糕，連蛋糕上有「1歲」字樣的蠟燭也早已備妥。可惜的是，小壽星最終沒出現，蠟燭連點燃的機會都沒有，女王只能孤零零的遙祝莉莉貝特生日快樂。兩人最終沒機會有更深入的相處。而女王在登基白金禧後數月的9月8日逝世，兩人再也沒有機會見面了。

《紐約郵報》娛樂版Page Six在8日引述消息人士稱，曾效力戴安娜王妃多年的伯勒爾，所言並非事實。他們看到英女王慶祝莉莉貝特的生日，也有王室成員出席。

哈里夫婦在浮若閣摩爾宮舉行一個輕鬆的花園派對慶祝。其他出席的王室成員，包括安妮公主（Anne, the Princess Royal）之女扎拉（Zara Tindall）及兒菲利普斯（Peter Phillips）與他們的子女等。

英國王室迎來新成員本是美事，但哈里王子與梅根2020年1月8日宣布「脫英」，令莉莉貝特出生更有話題性。哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）2021年6月4日迎來女兒莉莉貝特（Lilibet Diana）的誕生，卻因命名引發爭議。

莉莉貝特這名字的出處是來自伊利沙伯二世童年時對自己的名字發音不清楚，誤講成成莉莉白。此後她父親以此作為她乳名，她的丈夫菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）則以此作為暱稱。

哈里解釋，將女兒命名莉莉貝特是向祖母致意。但女王地位尊崇，這個綽號理論上只有女王父親和丈夫可用，哈里此舉被王室支持者視為是大不敬。

伯勒爾稱，縱然如此，女王其實覺得這名字十分可愛，更期待快點看到與自己乳名同名的小曾孫女。只是外界對哈利與梅根的抨擊太厲害，以及至王室為免模糊白金禧的焦點，讓他們只能參觀、不能參與。他們備感冷落與不受歡迎，在出席需要現身的場合後，便火速登機返美。

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