摩洛哥地震傷者翻倍至5530人　災民轟當局花4天才到達救援

北非摩洛哥因地震造成的死亡人數增至2,901人，傷者則較前一日增加超過一倍至5530人。據當地衛生部門和西班牙救援隊負責人稱 ，由於災區地處偏遠山區，交通不便阻礙搜救。有偏遠災民控訴政府反應緩慢，花了4天才能打通道路，他不斷徒手在廢墟挖掘，終未能救出雙親，質疑政府為何拒絕多國施援。不過，也有部份人獲幸運之神眷顧，村莊因參加戶外婚禮派對，沒有人員死亡。



一場婚禮讓全村人逃過大難

在8日的強烈地震中，馬拉喀什南部的伊吉爾恩．塔爾古姆特 （Ighil Ntalghoumt）有新娘翌日出嫁，當地按傳統前一晚在戶外舉行了派對。從當時拍攝的短片可見，雖然在發生6.8級地震發生的那一刻，原本熱鬧的氣氛被混亂、黑暗和尖叫聲所取代，但村民中沒有人員死亡，僅一名8歲男童被石塊砸傷頭部。

位於馬拉喀什東南部的豪茲（al-Haouz）地區災情嚴重， 有山區的災民批評，政府救援緩慢，花了4天才到達該鎮，感覺遭政府背棄。他又批評，當這麼多人在災區受苦時，為何政府拒絕部份國家的援助建議。「人們死在廢墟下，但沒有人幫忙。」

附近村莊的居民也講述類似情況， 他們自行在廢墟挖掘，在沒有任何政府援助的情況下，救出生還者及埋葬死者。

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馬克龍再促接受救援建議

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12日透過社交媒體發布視頻，向摩洛哥民眾稱法國與他們同在，如果國王穆罕默德六世（King Mohammed VI） 接受法國的提議，巴黎將在15日起提供協助。

意大利、比利時和德國表示，他們的援助提議尚未獲摩洛哥批准。