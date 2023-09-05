麥肯錫報告：歐洲車業須儘快調整戰略　才能縮小與中國差距

9月3日，德媒援引管理諮詢公司麥肯錫最新報告稱，歐洲汽車行業需要儘快調整戰略，才能縮小與中國競爭對手之間的差距。



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麥肯錫為歐洲汽車業重塑競爭力想出的7個戰略里，執行新的中國市場戰略被單拎了出來，稱未來中國仍將是最大的汽車市場，對於歐洲汽車製造商來說，重新獲得在華競爭力非常重要。

報告提到中國在新能源汽車產業尤其是電池領域的領先地位，提到中美企業在這些「未來技術」上的迅速發展，並進一步渲染這對歐洲供應鏈的所謂「威脅」，向歐洲汽車業發出警告：改變迫在眉睫。

2022年，中國汽車出口量突破300萬輛，首次超過德國（260萬輛），成為僅次於日本的全球第二大汽車出口國；國際評級機構穆迪近日發布報告預測，按目前出口的增速，中國有望在2023年年底超越日本，成為全球最大汽車出口國。與此同時，中國新能源汽車駛向全球，為全球綠色轉型貢獻了力量。

而在德國汽車行業顧問專家看來，歐洲汽車業應從中國汽車業的迅速發展中感受到局勢的緊迫。

2023年4月19日在中國上海舉行的上海車展上，一家德國汽車製造商的展位上展示中德兩國國旗。（Reuters）

麥肯錫於8月31日發布了一份《歐洲汽車工業發展路線圖》，報告由四位麥肯錫德國分部的汽車行業專家聯合撰寫，試圖為歐洲汽車行業提供最新戰略建議，全文一共提到了15處「China」。

報告稱，汽車工業是歐洲經濟的支柱產業，幾乎占該地區GDP的7%，並直接或間接解決了1400萬人的就業。但這一現狀正受到挑戰，汽車行業面臨着大規模、持續的變革，比如從內燃機向電動動力系統的轉變，以及從硬件向通過軟件實現差異化的轉變。

這種情況使得新的競爭對手在歐洲和海外市場湧現，尤其是在全球最大的汽車市場中國，本土企業後來居上，贏得了市場份額。

自2019年以來，歐洲汽車製造商在歐洲市場的份額下降了6個百分點，並在中國失去了約5%的市場份額。相比之下，中國汽車製造商在本土和歐洲都取得了進展，2022年佔據了中國市場45%的份額，2020-2022年在歐洲市場的佔有率增加到原來的八倍，這種勢頭在新能源車領域更加明顯。

在電動汽車領域，報告將比亞迪、廣汽埃安、合眾（哪吒汽車）、理想、蔚來、極星、威馬以及美國電動汽車製造商Lucid、Rivian、特斯拉列為電動汽車行業新興力量，指出這些對歐洲來說的競爭對手已經佔據了全球電動汽車市場51%的份額。

大眾（Volkswagen）電動車 ID.7 2023年4 月17日在上海車展活動中首次亮相。（Reuters）

為了幫助歐洲汽車行業保持全球競爭力，麥肯錫提出了由7個關鍵點組成的路線圖，以供利益相關者採取行動，其中就包含「執行中國市場的制勝策略」。

報告稱，未來中國仍將是最大的汽車市場，這意味着，對於希望在全球發揮影響力的歐洲汽車製造商而言，贏得中國市場將非常重要。歐洲汽車製造商和供應商需要進行根本性的戰略改革，以重新獲得在華競爭力。

報告建議，歐洲企業應開發針對中國市場的產品，應進一步掌握中國客戶的喜好。比如，中國汽車客戶平均年齡是34歲，歐洲是58歲，這意味着消費偏好存在差異。中國消費者更看重尖端技術、互聯性、高級駕駛輔助系統（ADAS）和車載多媒體屏幕，傾向於簡化的汽車選擇和預配置。

同時，歐洲製造商需要針對中國市場調整自己的運營模式，投入精力在中國進行更多的研究和開發，並將決策權交給當地管理層，在整個投資組合和供應鏈中建立當地合作夥伴關係。

麥肯錫為歐洲汽車行業提出的另外六點戰略建議為重塑客戶理解、產品設計和品牌方面的優勢；堅持不懈地關注成本和速度；建立彈性、循環和可持續的供應鏈；發展超大規模具有競爭力的電池和半導體製造商；在政策支持下推動高級駕駛輔助系統（ADAS）發展；縮小軟件技術差距，贏得汽車數碼化轉型。

這些建議不意外也提到了中國。麥肯錫的分析顯示，歐洲汽車製造商的研發階段很長，一輛車從概念到試驗階段最長可達4年，相比之下，前幾名的中國製造商只需要不到兩年（21個月），所以後者能對市場趨勢做出更快的反應。報告建議歐洲製造商應該重新設計流程，以加快創新、發展和工業化。

報告同時指出，歐洲汽車行業現有的研發人員中，只有15%-20%擁有軟件知識，但來自中國和美國的新競爭對手中，這一比例接近45%。在價格方面，中國電動汽車製造商可以將成本優勢轉化為競爭優勢，他們的成本比歐洲汽車製造商低20%-30%。

麥肯錫研究同時警告稱，在汽車電池方面，歐洲對中國的依賴度很高：2021年，中國擁有90%的鋰精煉能力，2022年有71%的電池在中國製造。

圖為2016年11月1日，中國北京，在兩國貿易和經濟部官員會開前，一名男子行經中德兩國國旗的裝置。（Reuters）

麥肯錫進一步渲染電池和晶片產業上的差距對歐洲供需平衡的影響，稱預計到2030年，歐洲電池供應缺口將達到40%，為滿足當地需求，歐洲需要投入350億歐元，新建20家超級電池工廠；同時需要投資1900億歐元，興建37個新的半導體工廠。

不過，麥肯錫也提到了歐洲汽車業的優勢，稱歐洲汽車製造商和供應商的營業額大約是中國同行的三倍，在對客戶的理解、設計和品牌方面都有傳統優勢。此外，在高端市場，歐洲汽車製造商仍佔全球銷售額的71%。

「這意味着歐洲汽車可以憑藉自己的實力採取行動。」報告稱，歐洲汽車行業要保持競爭力，不僅要更加專注於現有優勢，還要加快目前的步伐，考慮擴大規模，加強協作，以努力開發軟件或在中國市場獲得堅實基礎。報告的最後一句話是，「時間緊迫」。