英國「魔鬼護士」Lucy Letby殺7嬰罪成　就終身監禁判決上訴

英國女護士萊比（Lucy Letby）涉嫌在工作期間殺害和企圖毒殺新生嬰兒，造成5名男嬰和2名女嬰死亡，法院8月裁定她謀殺7名嬰兒以及企圖謀殺6名嬰兒罪名成立，判處終身監禁。她在9月15日提出上訴，法院目前未有開庭日期。



路透社及天空新聞報道，現年33歲的萊比在2015至16年期間，於柴郡（Cheshire）切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）工作時，故意將空氣注射到嬰兒的血液和胃中、強行向其他嬰兒餵牛奶，對其作肢體攻擊，並用胰島素毒死2名嬰兒。

曼徹斯特法院經過十個月的審訊後，最終在上月裁定她謀殺7名嬰兒以及企圖謀殺6名嬰兒罪名成立，判處終身監禁，並禁止假釋，意味她需要在獄中度過餘生。法院15日指，萊比已就裁決向倫敦上訴法院提出上訴，暫時未有排期審理時間表。

報道提到，這些嬰兒遇害後，萊比曾透過社交平台尋找其中11名死者的家屬，甚至在一名死者的喪禮當天，向家屬送上慰問卡。

萊比被當地傳媒形容為英國近代殺人取多的殺童連環殺手，而在法院宣判當天，她拒絕到庭聽取裁決，有死者的母親形容對方的舉動是「邪惡行為的最後一步」。

英國政府其後公布新計劃，賦予法官權力強制被告出庭接受判決。當局同時成立公眾調查委員會，找出萊比行兇以及醫院高層沒有重視醫生憂慮萊比工作問題的原因。

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