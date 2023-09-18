日本富士山人滿為患「悲嗚中」　官倡強制收費　建鐵路控人流

2013年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產的日本富士山，景色壯麗又氣氛神聖的感覺，不只不少人想親身目睹與感受，也是政府想要保護的部份。但在新型冠狀病毒感染傳染緩和後，當地登山客過多導致不少問題。



吉田口是富士山最受歡迎的登山口，它位於山梨縣。山梨縣知事長崎幸太郎稱：

富士山正在發出悲鳴，必須思考把（觀光的）量轉化成質

長崎幸太郎認為，建築「富士山登山鐵道」是對富士山自然景觀破壞最少的做法。靜岡縣知事川勝平太則建議，把隨登山人士自由繳交的「保全協力金」（入山費），改為強制收費。

山梨縣知事政策局次長和泉正剛說，當局希望通過管制等措施，逐年減少到訪人數，最終能控制在每年300萬人左右。

長崎幸太郎在東京出席日本外國特派員協會發表演說時警告：

這種情況持續下去，富士山說不定會被從世界文化遺產登錄上除名

他說山梨縣的目標是在河口湖通往富士山5合目的收費道路「富士Subaru Line」興建輕軌系統，由「次世代型路面電車」（LRT）載運登山客，藉此控管人數。屆時該處將不准汽車行駛。

（編按：合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1到10合目）

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擬議的輕軌系統長約25公里，因使用既有車道，能減低建設難度，LRT在噪音與搖晃程度上也能降到極低。列車每次能載約120人，上山約52分鐘，下山約74分鐘，興建費用約1400億日圓（約74億港元）。

計劃中若把來回車票票價定在每人1萬日圓（約529港元），料每年有300萬人搭乘。

這構想在2021年就已有人提出，但隨着富士山登錄世界文化遺產10周年而再次「炒熱」。

UNESCO已向日本提出富士山出現的問題，包括登山客過多、環境負荷過重，以及人工景觀過於顯眼等。日本在過去10年為解決這些問題，一直在努力。

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