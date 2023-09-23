日本吉他手沉迷身體改造　自爆切除乳頭：男人不需要

日本知名吉他手同時也是前視覺系樂團MEJIBRAY成員的ＭiA（阿津翔也）向來有着獨特的審美觀，除了在五官上動刀之外，他在8月時以「男人不需要」為由，將乳頭切掉，大膽作風嚇到不少人。



ＭiA身為視覺系樂手，相當沉迷於身體改造。先前他就曾在大姆指虎口植入晶片，上個月他更在社群賬號上公告自己已將乳頭「斷捨離」切掉，因為男人根本不需要它們。

根據《讀賣新聞》報道，ＭiA表示表演時乳頭經常摩擦到衣服或吉他背帶而感到干擾，因此才去動手術切除。

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他在6月時才在大姆指的虎口處植入晶片，他只要伸出手掌，就可以進行電子支付、交換LINE的聯絡資訊以及解鎖智慧鎖等等。不過ＭiA表示植入晶片後在演奏吉他時有些怪怪的，因此也計劃未來可能會把晶片移到額頭上。

ＭiA在植晶片和切乳頭後，近期又有驚人之舉。他上傳了自己的一張術後照，表示為了擁有V型小臉已請醫生將他的臉部的骨頭取出，之後會考慮將它們嵌進吉他裏。

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雖然他的粉絲大多都習慣他的作風，但切乳頭和取骨仍然嚇壞不少人，就有人認為他是腦袋有問題，「你要不要想想看你在做什麼？」、「是在搞什麼」、「我真的希望你沒事」。不過也有人替他說話，認為只要他本人開心就好。

ＭiA是日本樂壇相當知名的吉他手，與彩虹樂園的HYDE、GACKT及X JAPAN的ToshI都曾合作過。對於他切掉乳頭的消息，好友GACKT表示支持，甚至還說自己也對乳頭無感，並認為在演出時的確會有所影響。

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