LK-99是室溫常壓超導體？南韓專家指無法證明　因它未具這特性

韓國超導低溫學會驗證委員會於8月3日對室溫超導體LK-99進行了深入研究，並表示該物質尚未展現出超導特性中的重要現象——「邁斯納效應」。邁斯納效應是超導體的獨特特性之一，它使超導體能夠排斥外部磁場，呈現出無阻電流傳輸的奇特現象，這將是區分普通超導體和室溫超導體的關鍵要素。



LK-99是一種被韓國科學家稱為室溫超導體的物質，這意味著它在室溫下能夠表現出超導現象，而不像以往的超導體需要極低的溫度才能發揮作用。如果LK-99的室溫超導性得到確認，這將是一項重大的科學突破，將在能源傳輸、儲存和許多其他領域帶來革命性的改變。

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儘管LK-99被認為是室溫超導的有力候選者，然而，目前關於LK-99的室溫超導性仍存在爭議。一些專家懷疑LK-99是否真的表現出了典型的超導現象。驗證委員會的研究指出，目前在相關影片和論文中並未觀察到明確的邁斯納效應。

例如，根據2022年3月由量子能源研究所發布的影片顯示，LK-99在磁鐵作用下呈現懸掛並排斥，但這種現象在非超導體（例如:銅）中同樣存在。評估委員會還指出，若要使超導體在空中懸浮並固定，除了邁斯納效應外，還必須展現超導體在磁鐵上特定位置停留並固定的「磁場導引固定效應」，但在影片中，LK-99始終與磁鐵部分接觸，與磁場導引固定效應相距甚遠。

無論結果如何，LK-99的研究已經成為了科學探索的重要一環。室溫超導將是一項重大的科學突破，有望在常溫下實現無阻電流傳輸，為能源儲存和運輸領域帶來巨大變革。透過持續的實驗與研究，我們有望在不久的將來看到更多關於超導物質的突破性發現，並將超導技術應用於更多實際領域。科學家們將繼續深入探究LK-99的特性，希望揭開它的超導奧秘。

參考資料：1. LK-99 검증위 “초전도체 아냐…마이스너 효과 없어.韓國超導低溫學會驗證委員會

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