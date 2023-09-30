Disney+仿傚Netflix　11月1日起打擊共享帳號　率先在這國家推行

除了Netflix之外，Disney+也宣佈要開始打擊共享帳號，Disney+發送給加拿大訂閱者電子郵件中，信中表示，現在正在「對帳戶共享實施限制」，表示從11月1日開始，這項規定就會正式生效。



Disney +官方在電子郵件開頭表示，為了配合 11 月 1 日推出廣告版會員資格，已經提出新條款，信中也提到現在正在「對帳戶共享實施限制」。雖然迪士尼之前的條款也規定用戶不能共享帳戶，但從未強制執行。

在這個新協議中，有專門針對「帳戶共享」的部分，列出了以下限制，「除非服務等級另有允許，否則不得與家庭以外的人分享訂閱帳戶。官方表示，可以自行決定分析用戶帳戶的使用情況，確定是否遵守協議。如果確定用戶違反協議，可以限制或終止服務。

迪士尼行政總裁伊格（Bob Iger）在8月證實，未來確實會打擊密碼共享，但他表示可能會在明年才會推出。更新後的協議並不一定代表迪士尼會從11月1日起立即強制執行密碼共享。

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