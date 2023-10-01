Lisa@BLACKPINK亮相瘋馬騷疑遭偷拍　性感造型曝光

人氣韓團BLACKPINK成員Lisa在9月28日在法國瘋馬騷（Crazy Horse Paris），又稱瘋馬秀）亮相，不論是粉絲與非擁躉都注意。她首場演出結束後，有看過的人談論其演出內容與造型。場內禁止拍照，僅有入場的人才知她穿什麼。不過還是有人違規偷拍，讓Lisa疑似身穿性感舞衣照片曝光。



Lisa因欣賞瘋馬騷而欣然同意參演。雖然瘋馬秀以上半身裸體呈現人體與藝術之美，但她最終以性感的舞衣「上陣」，三點不露。

有觀眾拍下她其中一套造型。根據疑似流出的照片，她穿比堅尼款式的舞衣，以及戴上假髮。

觀眾爆演出項目

根據網友透露這場表演禁止拍攝及錄影，所以只能口述當天Lisa的演出情況。她表示Lisa當天總共出場6次，當中包括4次串場，而另外再唱出2首個人歌曲《But I am a Good Gir》與《Crisis? What Crisis !?! 》。

Lisa大玩Cosplay

而最大看點是她身穿OL服裝，戴上黑框眼鏡等造型裝扮，配合舞台劇情節，演繹一段看着股價下跌，情緒激動推翻枱面上的東西到地上。Lisa另外一套裝扮則以性感軍裝造型演唱歌曲，做出多個高難度動作，將現場觀眾情緒高漲，網民表示如同BLACKPINK演唱會！

Lisa不時於社交平台分享自己生活及演出的花絮：（按圖了解）

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